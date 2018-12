Inter-Napoli in tv e streaming | orario d’inizio e su che canale vederla Si gioca il 26

Inter-Nainggolan - caso belga in casa narazzurra : salta il Napoli : INTER NAINGGOLAN, LA RICOSTRUZIONE- L’indomani il pareggio in casa del Chievo, scoppia la grana Nainggolan in casa Inter. Il belga, che ieri ha giocato al Bentegodi nell’1-1 nerazzurro contro i clivensi, si sarebbe reso protagonista di un ritardo stamani alla ripresa degli allenamenti. Un episodio che non è andato già alla dirigenza, che ha deciso […] L'articolo Inter-Nainggolan, caso belga in casa narazzurra: salta il Napoli ...

Inter-Napoli probabili formazioni : Milik dal 1'? C’è Perisic : INTER NAPOLI- Dopo il mezzo passo falso nel match di Verona contro il Chievo, l’Inter si prepara a vivere il big match della 18^ giornata contro il Napoli. Nerazzurri chiamati alla prova del nove. Servirà grande lucidità, concentrazione e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Come sottolineato più volte da Spalletti, ci sarà bisogno […] L'articolo Inter-Napoli probabili formazioni: Milik dal 1′? C’è Perisic ...

Inter-Napoli streaming live - ecco dove e come vedere il match : Inter Napoli streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Inter Napoli live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Inter-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Inter-Napoli streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A ...

Napoli - a Milano senza paura ma contro l'Inter servirà di più : Neanche nelle partite di Champions il portiere del Napoli - Ospina - era stato tanto impegnato e così decisivo. Meret, finalmente tra i pali dopo mesi di travagli per i problemi fisici accusati fin ...

Chievo-Inter - a Perisic risponde l'eterno Pellissier : finisce 1-1 - nerazzurri sempre più lontani dal Napoli : Quaranta anni ad aprile, 175 centimetri, numero 31 sulle spalle e classe da vendere. Sergio Pellissier , che in pieno recupero riesce a pareggiare una gara che sembrava vinta dalla squadra di ...

Inter-Napoli - si gioca il 26 dicembre! Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Mercoledì 26 dicembre alle ore 20.30 a San Siro andrà in scena il big match tra Inter e Napoli. La Serie A di calcio scenderà in campo anche a Santo Stefano con le partite della 18ma giornata e alla Scala del calcio vedremo una sfida che si preannuncia equilibrata e spettacolare. I nerazzurri davanti al proprio pubblico andranno a caccia di una vittoria che possa riavvicinarli al secondo posto, che invece i partenopei cercheranno di blindare già ...

Lega Serie A spaccata - Juve-Inter-Milan contro Napoli e Roma : L’articolo di Repubblica Repubblica scrive di Juventus-Roma, big match di giornata (in posticipo alle 20.30). Il confronto tra bianconeri e giallorossi, però, non è analizzato solo sul campo. Anzi, secondo il quotidiano Romano ci sarebbe una vera e propria spaccatura in Lega dopo l’elezione del nuovo amministratore deLegato Luigi De Siervo. L’ex CEO di Infront sarebbe stato sostenuto dal club bianconero; dall’altra parte ...

Napoli-Spal - Ancelotti : "Non farò calcoli di formazione in vista dell'Inter" : Il tecnico azzurro non ha intenzione di risparmiare i diffidati Insigne e Koulibaly, ma non chiude al turnover: "Ho una rosa ampia e competitiva"

Solo su Sky Sport Serie A i top match Roma-Milan - Napoli-Juventus e Milan-Inter : Sono stati svelati oggi gli orari dei match delle prime 9 giornate di ritorno della Serie A 2018/2019. Tra la 20^ e la 28^giornata, saranno 63 (su 90) gli incontri visibili in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A. Tra questi, anche i top match Roma-Milan del 3 febbraio (ore 20.30), la sfida...

Napoli - Ancelotti : "Non faccio calcoli per l'Inter" : "Koulibaly e Insigne in diffida? Non penso assolutamente a questo in ottica della partita dell'Inter. Spal, Inter e Bologna sono tre partite importanti da giocare al massimo, scenderà in campo la ...