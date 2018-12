Inter | Nainggolan sospeso per motivi disciplinari | nuovi guai per Raja

Inter - clamoroso alla Pinetina : Nainggolan sospeso dalla società : In estate si pensava che la stagione dell’Inter avrebbe avuto Radja Nainggolan tra i suoi punti cardine. In realtà, tra infortuni e ricadute, il belga finora ha dato un apporto limitatissimo alla squadra di Spalletti e ha fatto discutere più per quanto compiuto fuori dal campo che per le prestazioni. Le serate in discoteca, il vizio del gioco e più in generale una vita sregolata fino alla sospensione del club, appena concretizzatasi. ...

Inter - esplode il caso Nainggolan : sospeso a tempo indeterminato! : MILANO - All'Inter è esploso il caso Nainggolan . Dopo il ritardo con cui si è presentato all'allenamento di stamani il belga è stato sospeso a tempo indeterminato dal club: per lui è in arrivo una ...

Inter - Nainggolan sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari : L'Inter ha deciso di sospendere Radja Nainggolan. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale in cui annuncia la sospensione del centrocampista belga dall'attività agonistica ...

Chievo-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : Spalletti ritrova Nainggolan - Di Carlo senza Birsa : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, ...

Inter - Nainggolan torna titolare : col Chievo cerca la svolta : Il Ninja doveva spaccare il mondo in nerazzurro ma finora ha girato a marce ridottissime. Prima l'infortunio alla coscia durante la preparazione estiva che gli ha fatto saltare praticamente tutte le ...

Chievo-Inter - probabili formazioni : Nainggolan dal 1' minuto : CHIEVO INTER probabili formazioni – Luciano Spalletti ha bisogno di rimettere in moto la propria squadra. La vittoria di San Siro con l’Udinese ha mosso la classifica ma la prestazione ha lasciato molto a desiderare. All’orizzonte c’è il big match di Santo Stefano con il Napoli di Carlo Ancelotti, non c’è tempo per gli esperimenti. […] L'articolo Chievo-Inter, probabili formazioni: Nainggolan dal 1′ ...

Radja Nainggolan - clonato assegno da 150mila euro : doveva coprire le perdite al casinò del centrocampista dell’Inter : Qualche settimana fa, andando a uno sportello della sua banca, Radja Nainggolan ha scoperto che qualcuno era riuscito a copiare i codici del suo libretto degli assegni e rubargli 150mila euro. Dalla denuncia della truffa, di cui scrivono La Stampa e La Gazzetta dello Sport, è emersa però anche un’altra realtà: stando a quanto scrivono i due quotidiani, uno degli assegni clonati al centrocampista dell’Inter serviva infatti a coprire ...

Inter - Spalletti : "Nainggolan e Icardi? Mi Interessa il campo. Skriniar pilastro" : Non è tempo di vacanze, per l'Inter: tre gare in otto giorni, come per il resto delle concorrenti di A. Non c'è neppure il classico clima disteso natalizio, fra mezze polemiche per rinnovi, e qualche ...

Inter - truffato Nainggolan : l'assegno clonato svela ingenti perdite al Casinò : MILANO - Secondo quanto riporta 'La Stampa' Radja Nainggolan è stato vittima di una truffa da parte di una banda malavitosa che clona assegni. Il centrocampista belga nei giorni scorsi infatti si è ...

Inter - nuovo caso fuori dal campo : momento durissimo per Nainggolan : La stagione fino al momento di Radja Nainggolan è stata molto deludente, arrivato come pupillo dell’allenatore Luciano Spalletti fino al momento non è stato mai decisivo anche complice soprattutto qualche infortunio di troppo. Il belga fa però inoltre parlare molto anche fuori dal campo e nelle ultime ore nuovo caso che riguarda il nerazzurro. Nainggolan è stato infatti derubato da una banda specializzata nella clonazione dei ...

Chievo-Inter - probabili formazioni : rientra Nainggolan : CHIEVO INTER probabili formazioni – Luciano Spalletti ha bisogno di rimettere in moto la propria squadra. La vittoria di San Siro con l’Udinese ha mosso la classifica ma la prestazione ha lasciato molto a desiderare. All’orizzonte c’è il big match di Santo Stefano con il Napoli di Carlo Ancelotti, non c’è tempo per gli esperimenti. […] L'articolo Chievo-Inter, probabili formazioni: rientra Nainggolan proviene ...

Inter : Ranocchia verso una maglia da titolare - Brozovic e Nainggolan... : Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti pensa ad alcune novità in vista della trasferta di Verona con il Chievo . Problemi muscolari per Miranda , con Ranocchia che potrebbe giocare dal ...

Nainggolan : 'Con la Roma ho chiuso tutti i rapporti - sono felice qui all'Inter' : Radja Nainggolan è il volto di un Inter che ha la voglia di tornare ad essere grande. Nainggolan è l'interprete perfetto di un calcio competitivo. Un vero guerriero in campo con un grande spirito combattivo. Nella vita del 'Ninja' c'è molto calcio, ma anche molto altro. Nell'attesa di tornare ad essere decisivo in campo, Nainggolan è stato cosi intervistato dal magazine on-line Undici, al quale ha raccontato i dettagli della sua vita all'interno ...

Inter : Handanovic modello per il calendario - Nainggolan si fa la barba con le stelle ninja : Proseguono i simpatici video natalizi dell' Inter in vista di Natale . Da Spalletti a Icardi , fino a Brozovic e Lautaro Martinez , in molti si sono già resi protagonisti di questa iniziativa del club ...