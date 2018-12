Inter | crisi di risultati e ambiente depresso | un Natale senza feste

Juve-Roma 1-0 : Mandzukic di testa. Bianconeri campioni d’inverno| Chievo -Inter 1-1 Crisi Milan : 0-1 con i Viola : La squadra di Allegri vince la 16ª partita su 17 e conquista il titolo platonico con due giornate d’anticipo. Decide un colpo di testa del croato al 35’

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Chievo -Inter finisce 1-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Melissa Satta scatena il gossip : crisi con Boateng e battibecco con Interrante : I giornali di gossip hanno ripreso ad occuparsi di Melissa Satta dopo qualche anno: sono due i motivi che hanno riportato la showgirl in copertina, ed entrambi riguardano la sua sfera sentimentale. Da un po' di settimane a questa parte, per esempio, si vocifera con sempre maggiore insistenza che la sarda starebbe vivendo una profonda crisi matrimoniale: il rapporto con Kevin Prince Boateng, infatti, pare essersi irrimediabilmente incrinato. ...

MELISSA SATTA : 'CON DANIELE InterRANTE ERO IO L'UOMO'/ Crisi con Boateng? 'Finché porto l'anello al dito...' : MELISSA SATTA contro DANIELE INTERRANTE: 'Quando stavamo insieme l'uomo ero io'. La dura replica dell'ex tronista dalle pagine di Spy.

Inter - ecco il Rapid Vienna senza stelle e in piena crisi : Chi crede nei corsi e ricorsi storici, avrà sorriso. Rapid Vienna e Inter si sono affrontate una sola volta nella loro storia: Coppa Uefa 1990-91, trentaduesimi di finale, passarono i nerazzurri che ...

Maria De Filippi Interviene ad Amici 18 dopo la crisi di Daniel : Amici 18, Daniel in pallone in studio: interviene Maria De Filippi dopo la conferma dei banchi di Alessandro Casillo e di Miguel, oggi durante la puntata di Amici 18 è iniziata la sfida a squadre. La prima coppia ad esibirsi è stata quella formata da Daniel e Giordana, ma qualcosa non ha purtroppo funzionato. Il ragazzo infatti dopo aver intonato solo qualche strofa ha fermato l’esibizione, affermando di aver avuto problemi con ...

Gf Vip - Andrea Mainardi è in crisi : “Sono al limite” - Intervengono i concorrenti : Andrea Mainardi, al Gf Vip 2018 è crisi per il concorrente: timori per Tripolina Che Andrea Mainardi amasse la sua Tripolina fino all’inverosimile (anche se quando si ama qualcuno non lo si ama mai troppo) lo sapevamo tutti. Che il concorrente sarebbe entrato in crisi per questa storia d’amore non lo immaginavamo affatto. Il gieffino […] L'articolo Gf Vip, Andrea Mainardi è in crisi: “Sono al limite”, intervengono i ...

Barbara D'Urso sospende l'Intervista a Paola Caruso dopo una crisi d'ansia della ex bonas : crisi di ansia per Paola Caruso oggi a Domenica Live, dove era ospite di Barbara D'Urso per raccontare cosa è successo tra lei e l'ex compagno nonché padre del bimbo che aspetta. Incinta di sette mesi e reduce dall'esperienza a Pechino Express, Paola è stata al centro del Gossip in questi ultimi giorni per un piccolo incidente che l'ha costretta ad operarsi d'urgenza al naso. Ospite del talk domenicale Paola, ripercorrendo quanto successo negli ...