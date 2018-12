Indonesia - l'onda dello Tsunami si abbatte sul palco di un concerto rock : 14 morti - il video choc : Un'onda gigantesca che ha butatto giù il palco , travolgendo tutto quello che si trovava davanti. Lo Tsunami che ha colpito lo stretto della Sonda, in Indonesia , ha fatto strage tra gli impiegati della ...

Tsunami in Indonesia - l'onda fa strage a un concerto rock. VIDEO - : Almeno 80 i dispersi durante l'esibizione della band alla convention di fine anno della Pln, la compagnia statale che gestisce l'elettricità. Tra le vittime anche numerosi dipendenti della società

Indonesia : affonda nave mercantile - 7 dispersi : In Indonesia centrale, nelle acque al largo dell’isola Sumbawa, la nave mercantile Multi Prima I è affondata: sono in corso le ricerche dei 7 membri dispersi dell’equipaggio. Altri 7 membri sono stati soccorsi dall’imbarcazione Cahaya Abadi 208, che si trovava a circa 28 miglia nautiche a nord della nave, al momento in cui si è capovolta a causa di alte onde, ha spiegato a dpa il capo dell’ufficio di Mataram SAR I Nyoman ...