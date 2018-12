In Provincia di Savona | una domenica carica di eventi natalizi

Avvicinamento al Natale : tutti gli eventi che animeranno la domenica nella Provincia di Savona : A 9 giorni dal Natale, non mancano i grandi eventi di Avvicinamento alla festa per eccellenza nella provincia di Savona: Savona : come da tradizione torna domenica 16 dicembre a Savona la cerimonia ...

La Provincia di Savona di prepara al Natale con tanti eventi - mercatini e gli appuntamenti della tradizione : Alassio: Fino al 6 gennaio 2019 Alassio si trasforma nella Città del Natale! "Alassio Christmas Town" non è un villaggio di Babbo Natale, non una piazzetta decorata a tema, ma un'intera città pervasa ...

Gli appuntamenti in Provincia di Savona per il weekend dell'Immacolata Concezione : Il Natale è sempre più vicino… Ecco gli appuntamenti per questo weekend dell'Immacolata Concezione: ALBENGA - Si scaldano i motori della 4° edizione di 'Aspettando il Natale... a Leca'. Si terrà ...

Un weekend ricco di eventi in Provincia di Savona : ALBENGA : sabato si terrà dalle ore 15 alle 17 presso l'Auditorium San Carlo di Via Roma ad Albenga, il convegno avente come titolo 'Non farti portare via l'Acqua'. ALASSIO : domenica mercatino dell'...

Assonautica Provinciale di Savona annuncia il Forum sulla gestione sostenibile dei rifiuti prodotti dal diporto nautico : PORT-5R -Per una gestione sostenibile dei rifiuti nei porti del Mediterraneo" è uno dei progetti finanziatidall'Unione Europea,dal secondo avviso Interreg Italia-Francia Marittimo2014-2020, si ...

Unione Industriali della Provincia di Savona - Bertossi : "Territorio in ripresa - ma servono opere importanti" : Agenda per una economia sostenibile". La giornata organizzata dagli Industriali savonesi, coordinata dal giornalista Gilberto Volpara, prevede i saluti di apertura del sindaco di Savona Ilaria ...

15 anni dalla strage di Nassiriya - la Provincia di Savona ricorda le vittime e il finalese Daniele Ghione : Oggi ricorre il 14° anniversario della strage di Nassiriya. Era, infatti, il 12 novembre 2003, quando il Maresciallo Capo dei Carabinieri Daniele Ghione, finalese, periva tragicamente in un attentato ...