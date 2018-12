In Manovra tagli alle pensioni d' oro | paletti per le assunzioni nella P a ' saldo e

Manovra - Giorgia Meloni : 'Il taglio del contributo pubblico all'editoria è un suicidio del governo' : Caro direttore, come giustamente sottolinea da giorni Libero , questa Manovra economica sconclusionata, tutta tasse e dilettantismo, contiene una vera e propria follia nella follia . Mi riferisco al ...

Manovra : via libera dal Senato. Confermati i tagli all'editoria - : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...

Manovra - Salvini : battaglia non finita ma governo ha le palle : Roma, 23 dic., askanews, - Sulla Manovra 'la battaglia l'abbiamo fatta, ma non è finita'. Sicuramente 'non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola' e dimostrato ...

Battaglia in Senato prima del sì alla Manovra. Dal 27 dibattito alla Camera : L'Aula alle 3 del mattino ha dato il via libera alla Legge di bilancio: 167 voti favorevoli, 78 i contrari con il Pd che si astiene annunciando il ricorso alla Consulta. 'Orgogliosi di quello che ...

Pensioni - la versione definitiva della rapina in Manovra : tagli fino al 40% - chi paga più di tutti : Latitante per lunghi giorni e fino a tarda notte, ora ecco il testo della manovra. Fari puntati sulle Pensioni e il pacchetto di novità. Si parte dalla quota 100 fortemente voluta da Matteo Salvini . ...

Manovra - pisolini e gioco a “solitario” : la lunga battaglia dei senatori contro il sonno in Aula : La lunga notte della Manovra a Palazzo Madama mette in difficoltà più di un senatore. Tra le più colpite dalla stanchezza, Paola Binetti, che schiaccia più di un pisolino durante la discussione generale. Molti senatori, per restare svegli si concentrano su smartphone e tablet e alla fine anche Binetti trova un rimedio contro il sonno: una bella partita a ‘solitario‘ tenendo il suo tablet sotto la scrivania, al riparo da occhi ...

[L'analisi] Manovra nel caos tra tagli e bavagli - risse - riscritture e lancio di dossier. E un dubbio cruciale : Ma del maxifondo del Ministero dell'Economia per dare il via a nuove opere pubbliche, con effetto a cascata su sicurezza del territorio, occupazione e Pil, "con l'ultima modifica ne è rimasto poco ...

Manovra - battaglia in Senato : il governo pone la fiducia. Il Pd : “Ricorso alla Consulta” : Maratona notturna, al Senato, per approvare il maxiemendamento alla Manovra. Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la commissione europea e le misure su cui Lega e M5S si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Pd, LeU e Forza Italia in testa, attaccano non solo il merit...

Manovra - fonti Palazzo Chigi : Nessun taglio agli investimenti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - nel maxiemendamento approvato in commissione tagli alle pensioni d'oro e paletti per le assunzioni nella P.a. : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Manovra : fonti Palazzo Chigi - nessun taglio a investimenti : "nessun taglio agli investimenti. Nel passaggio al Senato, le risorse destinate nel prossimo triennio agli investimenti restano invariate, per un valore complessivo di circa 15 miliardi. A seguito dell'interlocuzione con l'Unione europea, è stato semplicemente ridotto di 2,1 miliardi nel triennio 2019-2021 l'ammontare a carico del bilancio dello Stato. Tali risorse saranno pienamente compensate con i fondi ...