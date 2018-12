In Italia sono molte le potenziali vittime della circoncisione fatta in casa

Open Arms : "Fa freddo e manca cibo - dateci un porto". Salvini : "In Italia sono chiusi" : La nave della Ong si dirige verso la Spagna con 310 naufraghi. Il tempo peggiora. "Il leader Italiano sarà giudicato dalla storia". Diniego anche per Sea Watch 3, in mare con 33 migranti

Tanti auguri a chi insegue : sono già campioni d'Italia? Con la Juventus non c'è storia : Nelle ultime settimane qualcuno ha suggerito un paradosso: cioè che la Juve sarebbe diventata campione d' Italia prima ancora che d'inverno. Detto che, di questo passo, l' aritmetica già a Pasqua ...

Angelo - il Ken Italiano del Grande Fratello - aggredito : «Mi hanno insultato e picchiato - sono finito in ospedale» : Angelo Sanzio, il Ken italiano del Grande Fratello Nip di Barbara D'Urso, è stato picchiato giovedì sera sul lungomare di Civitavecchia da due ragazzi con il casco. Insulti,...

Autismo - “in Italia mancano risorse e progetti perché non ci sono né un registro nazionale né un osservatorio” : In Italia non ci sono statistiche sul tema “perché non è mai stato realizzato un registro nazionale per quantificare il numero degli autistici, manca un Osservatorio Italiano sull’Autismo per programmare in maniera efficace interventi ad hoc e il Fondo per l’Autismo è un fallimento perché mancano le risorse necessarie al fabbisogno reale dei soggetti interessati”. La denuncia è della presidentessa dell’associazione L’Ortica, Fabrizia Rondelli, ...

Migranti - Open Arms salva 300 persone : “Malta nega approvvigionamento” ma Salvini : “I porti Italiani sono chiusi” : Diventa di nuovo incandescente il fronte Migranti. Ed è di nuovo il ministro dell’Interno Matteo Salvini a scendere in battaglia contro le ong. In particolare con la nave Open Arms, che batte bandiera spagnola, che ha salvato 300 immigrati. I volontari hanno chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta – che ha permesso lo sbarco di una donna e del suo neonato – ha detto di no. “La mia risposta è chiara: i ...

Sempre più Italiani con problemi al fegato : ecco quali sono gli alimenti utili a proteggerlo : Quella del fegato grasso non dovuto a problemi alcolici è una vera e propria epidemia che si sta diffondendo Sempre di più in Italia. Si stima che in Italia ne siano colpiti 4 adulti su 10. Si tratta di una patologia che, se presa in tempo e ad uno stadio iniziale, può essere curata anche solo attraverso l’alimentazione. Diversamente, più viene trascurata, più la situazione può peggiorare e arrivare a conseguenze gravi. In genere si ...

I pendolari non sono una priorità. E AlItalia? : Roma. Il prossimo anno alle Fs mancheranno 600 milioni di euro per nuovi investimenti che sono stati eliminati per fare tornare i saldi della manovra. Le risorse mancanti potrebbero compromettere gli ...

Natale - i regali degli Italiani sono sempre più online : in due mesi spesi quasi 7 miliardi : Tra Black Friday e Natale, l'attività di shopping online degli italiani si concentra sempre più nei mesi di novembre e dicembre. A certificare il trend è l'autorevole Osservatorio eCommerce B2c del ...

Ue - dall’Austria all’Italia la mappa dei sovranisti alleati di governo. Che possono cambiare gli equilibri del Consiglio : Si sono spente le luci sull’ormai moribondo governo belga. Dopo l’abbandono dell’esecutivo da parte dei membri dell’Alleanza Neo-Fiamminga (N-VA) e con la minaccia incombente di un voto di sfiducia in Parlamento, il primo ministro Charles Michel ha deciso di rassegnare le dimissioni la cui ufficialità dipende dalla decisione definitiva di Re Filippo. La scelta della N-VA, formazione sovranista fiamminga che ha ottenuto il maggior numero di voti ...

Supermercati - i discount Italiani sono campioni di guadagni : Shopping cart in a grocery store Buoni livelli di crescita e di utili ma ancora pochi margini di guadagno e nessuna presenza oltre confine. È questo il ritratto della grande distribuzione organizzata nazionale che emerge dall’indagine annuale dell’Area Studi Mediobanca sui Supermercati italiani in rapporto ai grandi gruppi esteri. Lo studio si concentra soprattutto sui dati relativi alla crescita e al fatturato dei principali ...

Papilloma virus - Burioni : “In Norvegia i risultati del vaccino sono impressionanti - urgono provvedimenti anche in Italia” : “In Norvegia, che dal 2009 le vaccinazioni sono offerte a tutte le ragazze di 12 anni, l’incidenza dell’infezione è calata del 90% sulle vaccinate e del 55% sulle non vaccinate, grazie all’immunità di gregge. E in Italia? Ecco i dati“. A fare chiarezza e Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “In Norvegia dal 2009 il vaccino contro il Papilloma virus è ...

Quali sono le città più inquinate d’Italia? : Corso Sempione a Milano. (foto: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images) Nel 2018 la concentrazione delle polveri sottili nell’aria ha fatto segnare dati eccezionalmente alti in 19 città italiane – una in più rispetto allo scorso anno – ma il record spetta a Brescia, che ha superato i valori di norma in 87 giorni su 365. Come ogni anno, il dossier Ispra sulla Qualità dell’ambiente nelle aree urbane traccia il profilo del nostro rapporto ...

Forza Italia - Tajani : "Si sono fatti dettare la manovra dalla Commissione europea" : "L'accordo non è sufficiente per risolvere i problemi della nostra economia, ma l'obiettivo di una manovra dovrebbe essere diverso. Farsi dettare la manovra da Bruxelles, per un governo sovranista, ...