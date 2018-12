Il vero Jonathan in Shadowhunters 3×11 foto | Luke Baines debutta nei nuovi episodi a

optimaitalia

(Di domenica 23 dicembre 2018)L'anno nuovo è inaugurato dalin3x11. Il fratello di Clary - stavolta senza inganni - farà capolino nel primoo dell'ultima tranche della terza stagione, che arriverà a febbraio su Freeform e Netflix Italia.TV Line ha divulgato la prima immagine del personaggio interpretato da, che sostituisce Will Tudor in questo nuovo arco narrativo. La riunione tra fratello e sorella non sarà certamente festosa, e i fan della saga letteraria possono immaginare in che modo Clary esi incontreranno.Il villain diè stato introdotto nel corso della seconda stagione. Allo scopo di introdursi nell'Istituto di New York,ha rubato l'identità di un ragazzo inglese, Sebastian Verlac (interpretato per l'appunto da Will Tudor, impeccabile nel ruolo). Dopo aver trovato la morte nel finale, il demone Lilith ha riportato in ...