Il Real vince il Mondiale per club per il terzo anno di fila

Le notizie del giorno – Il Real Madrid vince il Mondiale per club : Le notizie del giorno – Si è giocata la finale valida per il Mondiale per club, dominio da parte del Real Madrid che ha avuto la meglio dell’Al-Ain, partita mai in discussione con la squadra di Solari che ha dominato in lungo ed in largo. Il Real Madrid ha vinto con il punteggio per 4-1 Al-Ain, successo per la terza volta consecutiva nel Mondiale per club, partita che si è disputa nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Le reti ...

Segna Benzema - Real vince tra i fischi : ANSA, - MADRID, 15 DIC - Una rete gol di Benzema è sufficiente a un brutto Real Madrid, fischiato dal pubblico del Bernabeu, per battere il Rayo Vallecano. Gli unici applausi sono per Modric, che ...

Walter Nudo - il professionista dei Reality Vince perché è gentile e poi sparisce : Che esistano professionisti del settore, ossia gente che fa il concorrente di reality per lavoro, è ormai cosa nota. Ma che un personaggio addirittura arrivi a Vincerne due, è abbastanza singolare. Walter Nudo, dopo aver trionfato a L'isola dei Famosi nel 2003 si è appena aggiudicato anche il podio del Grande Fratello Vip, battendo in finale lo chef Andrea Mainardi. "Un amico mi ha detto, tu fai un reality lo vinci e poi sparisci per dieci anni, ...

Walter Nudo vince a sorpresa il Grande Fratello Vip - dei flop e delle polemiche - : è lui il re dei Reality : Walter Nudo vince il Grande Fratello Vip a sorpresa. Dopo aver vinto anche l'Isola dei Famosi 15 anni fa, ecco un nuovo trionfo nei reality. Anche se l'edizione di quest'anno è stata decisamente sotto ...

Coppa del Re - goleada del Real Madrid : 6-1 al Melilla. Vince anche il Levante : Ultimo giorno di sedicesimi di finale di Coppa del Re, in Spagna. Si è cominciato martedì, con le qualificazioni di Valencia, Getafe, Leganes ed Espanyol. Mercoledì invece è stato il turno di Atletico ...

Turner Prize : vince Charlotte Prodger con un cortometraggio Realizzato con un iPhone : Si sono svolte ieri sera a Londra, presso il museo Tate Britain, le premiazioni del famoso festival di arte contemporanea Turner Prize, intitolato in onore del pittore e incisore William Turner, che ormai da qualche decennio è riservato al riconoscimento di artisti Inglesi di età inferiore ai 50 anni. L'opera vincitrice di questa edizione Il premio quest’anno è andato ad un cortometraggio che racconta una storia del tutto personale, ...

Icardi : 'Gioco solo per il gol. Juve o Real? Rinnovo per vincere con l'Inter' : Mauro Icardi promette fedeltà all'Inter. L'attaccante argentino ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Ho sempre chiarito i miei obiettivi. Il primo era giocare in Champions e l'abbiamo raggiunto. Il secondo è vincere qualcosa con questa maglia. Il Rinnovo del contratto? Quando sarà il momento ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA : gara-11 in tempo Reale. Chi vince ipoteca il titolo : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima partita del match che assegna il titolo Mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano non sono ancora riusciti a vincere una partita: dieci patte hanno generato il 5-5 attuale. Qualunque sia il risultato odierno, sappiamo già con certezza che ci sarà una dodicesima partita, in programma non domani, ma lunedì. Ci si potrà ...

Risultati Eurolega : l’Olympiacos vince la battaglia contro il Real Madrid - vittoria per il Fenerbache : Eurolega: Real Madrid sconfitto in terra greca, Fenerbache vittorioso contro il Maccabi Tel Aviv 70-74 Eurolega, 9ª giornata: il Fenerbache ha sbancato Tel Aviv 70-74. Il Maccabi è caduto sotto i colpi del ‘solito’ Sloukas, autore di 18 punti e la solita freddezza nei momenti topici della gara. 8 vittorie ed una sola sconfitta per Datome e soci, l’italiano poco utilizzato oggi, 8 punti in 11 minuti. Bella vittoria esterna ...

Real Madrid - Benzema : 'Ora che Cristiano Ronaldo non c'è - tocca a me far vincere la squadra' : Sesto posto in classifica con 20 punti, a -4 dalla capolista Barcellona. Il Real Madrid sta provando a risalire con Santiago Solari in panchina, per rientrare in corsa per la vittoria della Liga ...

Italia bella e vincente - Mancini sempre più convincente : la squadra si sblocca in fase Realizzativa - ecco perchè è un ottimo punto di partenza : Si è conclusa un’altra partita per l’Italia, la seconda in pochi giorni, dopo il pareggio nella gara contro il Portogallo è arrivato il successo contro gli Usa, partita dominata per la squadra di Roberto Mancini ma sbloccata solamente nei minuti finali, la squadra cresce partita dopo partita e può rappresentare un importante punto di partenza per il futuro. Dopo la debacle con Ventura e la mancata qualificazione ai mondiali in ...