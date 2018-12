Il pugno duro di Marotta scatena l' ilarità del web | Nainggolan finisce sullo sgabello

Trenta : pugno duro contro chi attacca forze dell’ordine : Roma – “Non sappiamo ancora chi sono gli aggressori, le indagini sono in corso, ma bisogna cominciare a essere un po’ piu’ duri con chi attacca le forze dell’ordine”. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, lo dice su Radio 24 commentando l’aggressione a un carabiniere da parte di tifosi della Lazio in occasione del match con l’Eintracht. “Dobbiamo essere sicuri che queste persone non ...

Prosegue il pugno duro delle autorità sulla pubblicità occulta su Instagram : istruttoria su Alitalia e Ferretti : Da qualche tempo l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha drizzato le antenne sui social per contrastare i fenomeni di pubblicità occulta L'articolo Prosegue il pugno duro delle autorità sulla pubblicità occulta su Instagram: istruttoria su Alitalia e Ferretti proviene da TuttoAndroid.

Roma - pugno duro della società : squadra in ritiro : Roma - 'In ritiro a tempo indeterminato'. Il pareggio di Cagliari , un 2-2 maturato con la squadra incapace di difendere il doppio vantaggio e i sardi in gol al 95' nonostante la doppia espulsione, ...

Lazio - pugno duro della società : squadra in ritiro punitivo : Lazio, squadra in ritiro dopo il pareggio di ieri contro il Chievo Verona, misure drastiche decise da Lotito con l’appoggio di Inzaghi La Lazio non sa più vincere. Tre pareggi consecutivi in campionato ed una sconfitta in Europa League hanno acceso un campanello d’allarme non da poco e la società laziale ha deciso di passare alle maniere forti. Il patron Lotito, d’accordo con il tecnico Simone Inzaghi, hanno deciso che la ...

Comune C.bello : pugno duro DELL'AMMINSITRAZIONE CASTIGLIONE CONTRO CHI ABBANDONA RIFIUTI PER STRADA : ALTRE 30 MULTE ELEVATE A NOVEMBRE : Grazie alla videosorveglianza mobile sono stati sanzionati diversi incivili che hanno gettato sacchi di spazzatura nelle aree vicine al cimitero, allo stadio e nella via CB 29 30/11/2018 Continua ...

Violenza e cori razzisti - pugno duro della Figc : Sanzioni più dure contro la Violenza sugli arbitri e match sospesi in caso di cori discriminatori . E' la nuova stretta della Figc per punire le aggressioni nei confronti dei direttori di gara e le ...

Figc - il pugno duro di Gravina : “società che non pagano gli stipendi verranno escluse dai campionati” : Figc, Gabriele Gravina ha parlato dei problemi del calcio italiano al termine del consiglio federale odierno “Per le società che non pagano per due scadenze consecutive gli emolumenti c’è l’esclusione dal campionato“. Lo ha annunciato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale che ha varato le linee guida per il sistema delle licenze nazionali per la stagione 2019/2020. ...

Arbitro aggredito - pugno duro Nicchi : "Cacciare squadre e giocatori" : In questi ultimi giorni se ne parla molto, ma l'Aia da anni lotta per debellare questo cancro che c'e' nello sport, ma purtroppo finora siamo stati soli. Siamo al punto zero e da qui bisogna ...

Manovra - pugno duro di Austria e Olanda : 'procedura di infrazione contro Italia' : ... Valdis Dombroivskis , in un tweet che riprende una sua intervista di martedì al portale lettone Delfi, fa sapere: 'I piani del Governo italiano sono controproducenti per l'economia italiana stessa, ...

Aggredito arbitro del Lazio - pugno duro di Salvini : “Emergenza educativa - chi sbaglia paga pesante” : In occasione dell’incontro con il capo degli arbitri Marcello Nicchi, reso noto nella giornata di ieri, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dichiarato di voler incontrare il ragazzo che ha subito l’aggressione durante una partita della Promozione laziale e la famiglia. Salvini ha altresì affermato: “Nella stragrande maggioranza dei casi di aggressione agli arbitri il direttore di gara è stato picchiato da un ...

Migranti - il pugno duro di Trump : pronto a eliminare lo ius soli : Donald Trump si prepara all'assalto di uno dei pilastri della politica migratoria americana: lo ius soli. Intervistato da Axios, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler eliminare l'idea per cui un bambino nato negli Stati Uniti sia automaticamente un cittadino americano. "Siamo l'unico Paese al mondo, dove se una persona arriva, ha un bambino, e questo bambino è cittadino statunitense, con tutti i conseguenti vantaggi. Questo è ...

pugno duro del presidente Trump : frontiere “blindate” anche per i rifugiati : Il presidente valuta un decreto per chiudere i confini. Il Pentagono invia mille soldati sul fronte messicano

pugno duro di Trump : frontiere blindate anche per i rifugiati : L'economia Usa è in corsa per chiudere il 2018 con una crescita a +3% una performance straordinaria che non si registrava dal 2005, ovvero da prima della grande crisi. Ed è guardando questi dati che ...