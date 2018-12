Il Natale si accende con il Festival Var | show a Empoli e Reggio Emilia

Rosso Natale : il make up per accendere le feste : Il Natale è alle porte e tu non hai ancora studiato il look della vigilia? Per sciogliere gli ultimi dubbi, devi mettere in conto che nel giorno più festoso dell’anno non puoi non indossare qualcosa di Rosso, proprio come Babbo Natale. Se l’outfit on red ti sembra eccessivo, preparati a mostrare il calore del cuore almeno sul viso. Qualche consiglio? Scegli una nuance di Rosso e mantienila altrimenti rischi di fare accostamenti ...