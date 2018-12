' Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero' oggi al Teatro President

Il trionfo di Walter Nudo al grande Fratello Vip davanti ad Andrea - delusione Monte : Walter Nudo è il trionfatore di questa terza edizione del Grande Fratello Vip che si è conclusa ieri sera durante una puntata finale ricca di emozioni e sorprese. Al termine della lunga diretta, è stato annunciato il nome del vincitore e, come abbiamo visto, Walter ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi la vittoria e il premio finale di 100 mila euro, battendo sul filo di lana l'amico Andrea Mainardi. delusione e sorpresa, invece, anche ...

