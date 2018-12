Il governo non si fermerà con qualche sceneggiata parlamentare Il popolo lo sostiene

Il dissidente De Falco attacca : "Il governo non ha rispettato Costituzione e Parlamento" : 'I rapporti tra governo e Parlamento non sono stati ortodossi. In questo modo si dimostra la mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, non si dimostra la centralità delle Camere che si è ...

Manovra - Salvini : battaglia non finita ma governo ha le palle : Roma, 23 dic., askanews, - Sulla Manovra 'la battaglia l'abbiamo fatta, ma non è finita'. Sicuramente 'non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola' e dimostrato ...

Il dissidente 5s Gregorio De Falco : "Il governo sulla manovra non ha rispettato Costituzione e Parlamento. Dovevamo lavorare anche oggi e domani" : Gregorio De Falco, capofila a Palazzo Madama dei dissidenti M5s, ieri non ha votato la manovra criticando il "metodo e il modo" con cui è arrivata al Senato. Nel governo ha visto un atteggiamento irrispettoso nei confronti della Carta, un comportamento anticostituzionale. Così come è molto critico verso il ministro Toninelli che "non si fa valere" con Matteo Salvini in tema di immigrati.Senatore De Falco, ieri ha voluto ...

Cosa non cambia rispetto al passato nella manovra del "governo del cambiamento" : Parla di "disastro per il Paese" il Pd, mentre dal M5s esultano per una manovra che "investe nei cittadini che hanno pagato...

Manovra - il consenso per il governo non cambia. Il requiem per il M5S può attendere : Mentre talk show, “approfondimenti” serali e pomeridiani (tutti), titoli in prima pagina, commenti e analisi del 90% della stampa nazionale si sono concentrati a dipingere i dioscuri-barbari di governo con “le braghe calate” e “il cappello in mano davanti agli odiosi burocrati di Bruxelles“, a enfatizzare la sciaguratezza della Manovra, a vaticinare l’inesorabile tracollo del M5S divenuto ...

Ncc - il regolamento stralciato dalla manovra diventa un decreto del governo. I conducenti : “Mattarella non firmi” : stralciato dalla manovra, è diventato un apposito decreto varato dal consiglio dei ministri nella notte. Il regolamento per gli Ncc (noleggi con conducente) è oggetto di un provvedimento del governo che contiene “disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”. Così il governo ha cercato di disinnescare le proteste esplose nella giornata di sabato con tassisti pronti a bloccare le città e conducenti Ncc che ...

Manovra - non solo la stangata sull'auto : spuntano altre due maxi-tasse - la rapina del governo gialloverde : Tra le varie misure contenute nel maxiemendamento alla Manovra, approdato ieri al Senato, ce ne sono alcune che prevedono un aumento dell' imposizione fiscale per certe categorie di soggetti. Una ...

Riforma Sport 2019 - il governo non fa concessioni. Coni depotenziato - cambia tutto e nasce Sport&Salute : Niente da fare, non è stata risolta la trattativa tra Governo e Coni per quanto riguarda la riscrittura della Riforma dello Sport italiano. Giovanni Malagò deve arrendersi: il maxiemendamento presentato ieri in Senato ha confermato le disposizioni non accettate dal capo del Coni. Non esisterà più Coni Servizi: nasce Sport e Salute che si occuperà di gestire i finanziamenti governativi (non meno di 368 milioni all’anno), che saranno ...

Bernini contro il governo : 'Voi non siete solo ridicoli e dilettanti - siete pericolosi' : Intervenuta ieri sera al Senato, la presidente dei senatori di Forza Italia, la docente universitaria Anna Maria Bernini, ha attaccato duramente l'attuale maggioranza governativa, diretta dall'asse M5S-Lega, in merito ai contenuti della manovra finanziaria. Rivolgendosi alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, l'ex ministro delle Politiche europee ha esordito dichiarando: ''Signor presidente, siamo sconcertati. Non siamo costernati, ma ...

M5s - la fronda contro Matteo Salvini per i porti chiusi : 'Non decidi tu' - alta tensione al governo : Sui porti chiusi da Matteo Salvini alla Open Arms , che chiede di far sbarcare in Italia circa 300 immigrati, si spacca il governo: la fronda M5s , infatti, attacca il leghista per la decisione. 'La ...

Niente fondi per il muro con il Messico : Trump non firma la legge. governo in shutdown : Washington - Dalla mezzanotte il Governo americano è in 'shutdown'. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme , perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. ...

Natale : Sinigaglia (Pd Veneto) - indigeste le balle del governo non il Pandoro : Venezia, 21 dic. (AdnKronos) - “Le affermazioni del ministro Grillo sul Pandoro sono di una tristezza infinita. Forse voleva dare un segnale della sua altrimenti impalpabile presenza, ma avrebbe fatto meglio a stare zitta e a impegnarsi maggiormente in una manovra di bilancio dove non ha lasciato tr