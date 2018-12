Il dramma di Francesco Chiofalo | l’ex protagonista di Temptation Island rivela | “ho un

sportfair

: Temptation Island il dramma di Francesco Chiofalo: Ho un enorme tumore al cervello sono fott - #Temptation #Island… - zazoomnews : Temptation Island il dramma di Francesco Chiofalo: Ho un enorme tumore al cervello sono fott - #Temptation #Island… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: 'Ho un tumore al cervello del diametro di 5 centimetri, sono fott***'. Il dramma terrificante dalla star di Temptation… - zazoomblog : Il dramma di Francesco Chiofalo che spiazza: Ho saputo di avere un tumore - Video - #dramma #Francesco #Chiofalo… -

(Di domenica 23 dicembre 2018)ha un tumore al cervello, ad annunciarlo lo stesso exdi: il video dellazione shock sui social Tra le storie Instagram dei personaggi più o meno noti ai social ed alla tv si vedono spesso scene di divertimento e risate, non è il caso di quelle registrate e postate ieri da. L’exdiha annunciato sui social di avere un tumore al cervello. Dopo un piccolo incidente,si è recato in ospedale per degli esami, ma qui ha raccontato di aver scoperto ciò per cui subito dopo Natale dovrà operarsi. La massa tumorale nel cervello del 29enne è di ben 5 centimetri, come testimoniato dallo stesso. A seguito dei video, in cui il personal trainer romano racconta il suoha postato anche le foto della Tac al cervello fatta in ospedale. Scorri la gallery ...