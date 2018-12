huffingtonpost

: Il dissidente 5s Gregorio De Falco: 'Il governo sulla manovra non ha rispettato Costituzione e Parlamento. Dovevamo… - HuffPostItalia : Il dissidente 5s Gregorio De Falco: 'Il governo sulla manovra non ha rispettato Costituzione e Parlamento. Dovevamo… - mauro_arena : 'Dovevamo lavorare sulla manovra anche oggi e domani' (di G. Cerami) - pinosol4 : RT @HuffPostItalia: Il dissidente 5s Gregorio De Falco: 'Il governo sulla manovra non ha rispettato Costituzione e Parlamento. Dovevamo lav… -

(Di domenica 23 dicembre 2018)De, capofila a Palazzo Madama dei dissidenti M5s, ieri non ha votato lacriticando il "metodo e il modo" con cui è arrivata al Senato. Nelha visto un atteggiamento irrispettoso nei confronti della Carta, un comportamento anticostituzionale. Così come è molto critico verso il ministro Toninelli che "non si fa valere" con Matteo Salvini in tema di immigrati.Senatore De, ieri ha voluto strappare con il Movimento?"No, ma abbiamo a che fare con qualcosa che deve fare riflettere. Ho voluto dire che qualcosa di buono nellac'è, non tutto è da criticare, però ci sono aspetti che devono essere esaminati. Come per esempio lo spostamento dell'aumento dell'Iva al 2020 con rincaro caro e amaro. Pagheremo tutto con importi allucinanti che sono di per sé un bel problema. E poi è stato sbagliato il ...