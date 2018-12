Il cervello può ringiovanire di nove anni svolgendo una regolare attività fisica

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) In Italia la notizia è stata riportata il 20 dicembre sulle pagine del Corriere della Sera. Si tratta dei risultati di due recenti studi, uno pubblicato su Neurology e l’altro su British Journal of Sports Medicine. Il primo studio ha concluso che un’aerobica (camminata, corsa, bicicletta), svolta regolarmente tre volte alla settimana per sei mesi, porta ad un recupero delle capacità cognitive di ben. Il secondo studio è una metanalisi basata sulla revisione dei dati di 40 mila pazienti, sul rapporto trae ipertensione. Anche in questo caso l’è risultata la migliore soluzione non farmacologica per contrastare la pressione alta.Un evidente recupero di lucidità mentale Lo studio condotto da James Blumenthal, della Duke University Medical Center a Durham (North Caroline), e pubblicato su Neurology, ha visto coinvolti 160 ...