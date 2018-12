Il buco nero delle costruzioni

Corona preoccupa la Moric con il tatuaggio del diavolo. Nina : "Ti prego - non andare nel buco nero" : Da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere il suo rapporto con Nina Moric è migliorato. I due ex hanno fissato delle regole specifiche per il bene del loro figlio Carlos Maria. L'adolscente, ...

Spazio : anelli dinamici per il buco nero nella Costellazione del Compasso : Un team di ricercatori dell’Università di Kagoshima ha scoperto che gli anelli di gas situati intorno ai buchi neri supermassicci attivi non sono semplici strutture rigide di forma toroidale. Il gas espulso dal centro, interagisce con quello in caduta per contribuire alla formazione di un processo di circolazione dinamico e vorticoso. La maggior parte delle galassie, si legge nello studio, ospita al centro un buco nero supermassiccio, milioni o ...

Gli astronomi creano una riproduzione VR del buco nero al centro della galassia - : I primi dati sulla zona circostante Sgr A* sono stati ottenuti di recente dopo il lancio del progetto Event Horizon Telescope , EHT, che ha unito i maggiori radiotelescopi del mondo. Utilizzando i ...

Il primo buco nero ricreato con la reltà virtuale : "Abbiamo un'idea nella nostra testa di come dovrebbero apparire i buchi neri, ma la scienza ha fatto molti progressi e abbiamo a disposizione informazioni molto più accurate", commenta Heino Falcke ...

Astrofisica : riprodotto per la prima volta in versione virtuale il buco nero al centro della Via Lattea : riprodotto per la prima volta in versione virtuale Sagittarius A*, il buco nero al centro della Via Lattea: la simulazione, osservabile a 360° con qualsiasi dispositivo per la realtà virtuale, è stata realizzata dalla Radboud University, in Olanda, e dalla Goethe University, in Germania. Su Computational Astrophysics and Cosmology gli autori sostengono che la riproduzione potrebbe essere molto utile per studiare uno degli oggetti più misteriosi ...

Chelsea - Morata esce allo scoperto : “ero finito in un buco nero - salvo grazie ad uno psicologo” : L’attaccante del Chelsea ha svelato di aver avuto bisogno dello psicologo lo scorso anno per uscire da un momento terribile Un momento terribile, una stagione da dimenticare che Morata ha provato a lasciarsi alle spalle. Ci è riuscito grazie all’aiuto di uno psicologo, che lo ha aiutato a superare mesi complicatissimi in cui anche la voglia di giocare era venuta meno. LaPresse/Reuters Intervenuto ai microfoni di ABC, ...

Astronomia - ALMA e MUSE scoprono una gigantesca “fontana galattica” creata da un buco nero massiccio nell’ammasso di galassie Abell 2597 : Ad un miliardo di anni luce di distanza, nell’ammasso di galassie noto come Abell 2597, è stata scoperta una gigantesca fontana galattica. Un massiccio buco nero nel cuore di una galassia lontana è stato osservato mentre lancia nello spazio un ampio getto di gas molecolare freddo, che in seguito ricade sul buco nero come un diluvio intergalattico. L’afflusso e il deflusso di una fontana cosmica così vasta non erano mai stati osservati ...

Le più belle immagini del - probabile - buco nero al centro della nostra galassia : Gli osservatori dell'Eso mostrano nel dettaglio lo strano oggetto nel cuore della Via Lattea. Sarà un buco nero?

Le più belle immagini del (probabile) buco nero al centro della nostra galassia : L’ipotesi di un enorme buco nero nel bel mezzo della Via Lattea trova sempre maggiori conferme. Succede anche grazie a vedute spettacolari come questa, che immortala particolari brillamenti in questa porzione del cosmo dovuti a grossi riccioli di gas incandescente in caduta libera verso un vero e proprio punto di non ritorno. Ricostruite grazie ai dati di Gravity, uno degli strumenti più sofisticati dello European Southern Observatory, le ...

Eso - al centro Via Lattea c'è proprio un buco nero supermassiccio : Roma, 31 ott., askanews, - Lo strumento Gravity dell'European Southern Observatory, Eso,, straordinariamente sensibile, ha aggiunto ulteriori prove alla convinzione di vecchia data che un buco nero ...

Astronomia : le osservazioni più dettagliate del materiale in orbita vicino a un buco nero : Lo strumento GRAVITY dell’ESO installato sul VLTI (l’interferometro del Very Large Telescope) è stato usato dai ricercatori di un consorzio di istituti europei, tra cui l’ESO [1], per osservare lampi di radiazione infrarossa provenienti dal disco di accrescimento intorno a Sagittarius A*, l’oggetto massiccio nel cuore della Via Lattea. I lampi osservati forniscono la conferma, da lungo attesa, che l’oggetto al ...