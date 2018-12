I porti chiusi alle Ong fanno litigare i gialloverdi

Migranti di "Open Arms" - Salvini : "porti italiani chiusi" | L'ong : "I tuoi discendenti si vergogneranno di te" : Il ministro ha twittato il rifiuto di accogliere le persone soccorse vicino a Tripoli. Anche Malta ha detto no, dopo aver fatto scendere una mamma con un neonato

Migranti - Open Arms salva 300 persone : “Malta nega approvvigionamento” ma Salvini : “I porti italiani sono chiusi” : Diventa di nuovo incandescente il fronte Migranti. Ed è di nuovo il ministro dell’Interno Matteo Salvini a scendere in battaglia contro le ong. In particolare con la nave Open Arms, che batte bandiera spagnola, che ha salvato 300 immigrati. I volontari hanno chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta – che ha permesso lo sbarco di una donna e del suo neonato – ha detto di no. “La mia risposta è chiara: i ...

Migranti - 150 famiglie di italiani contro i ‘porti chiusi’ : vogliono ospitare un profugo in casa : Refugees Welcom Italia promuove da tre anni un modello di accoglienza in famiglia, per rifugiati e titolari di altra forma di protezione, basato sul coinvolgimento diretto dei cittadini. A Roma è stato presentato il primo rapporto delle sue attività: le persone accolte in casa da cittadini italiani sono per la maggior parte titolari di protezione umanitaria (58%), seguiti da rifugiati (20%) e titolari di protezione sussidiaria (16%).Continua a ...

