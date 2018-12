ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (I musei sono macchine da soldi? Tre luoghi comuni da sfatare) è stato pubblicato su Playhitmusic - - Noovyis : Un nuovo post (I musei sono macchine da soldi? Tre luoghi comuni da sfatare) è stato pubblicato su Playhitmusic - - ilfattoblog : I musei sono macchine da soldi? Tre luoghi comuni da sfatare - MuseiForli : Stanchi dello shopping natalizio? Oggi i Musei di Forlì sono aperti ad orario continuato. Domani è aperto solo il S… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Oggi vogliamoalcunisuie sulla loro gestione:1.perPrimo mito da smontare: inonper, non potranno mai essere autosufficienti o tanto meno fare profitti perché nonimprese commerciali. Il loro capitalele collezioni, l’edificio e il personale; i ricavii servizi agli utenti, in altre parole la cultura. Le entrate del Louvre, il museo più visitato al mondo, coprono appena la metà dei costi annuali messi a bilancio. Il Metropolitan Museum of Art di New York, malgrado i suoi 7 milioni di visitatori e i tanti mecenati e sponsor, ha annunciato nel 2016 un deficit di circa 40 milioni di dollari su una spesa annua di 332 milioni. Uno Stato moderno e civile promuove la cultura dei suoi cittadini attraverso la creazione e la gestione dei, mettendone il costo in conto alla fiscalità ...