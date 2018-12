I dolori del Napoli quando Insigne e Mertens non fanno male

ilnapolista

(Di domenica 23 dicembre 2018) Consolidamento Con la costruzione del piano partita per-Spal, Ancelotti ha consolidato alcuni dei concetti già sviluppati e attuati in questa prima parte di stagione. L’analisi tattica del match di ieri può fungere anche da “illustrazione” e “spiegazione” rispetto al lavoro fatto in precedenza: la difesa a tre in fase di costruzione che abbiamo conosciuto per la prima volta in occasione di-Liverpool era pensata per assecondare le caratteristiche di Ghoulam. Il rientro del terzino algerino ha spinto Ancelotti a insistere su questo concetto, che ieri è stato ulteriormente aggiornato con nuove soluzioni. Ad esempio, lo spostamento verso sinistra dei giochi di posizione per creare occasioni pericolose.Il 3-2-4-1 delPer capire di cosa parliamo: per gioco/giochi di posizione, si intende la ricerca della superiorità posizionale nella ...