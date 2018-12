I 20 migliori dischi del 2018

migliori dischi 2018 - ecco i nove album da regalare a Natale – Featuring Joyello : Inauguriamo il periodo natalizio provando a selezionare i nove dischi capaci di fare realmente la differenza in ambito musicale nel 2018. Siccome al sottoscritto piacciono le tradizioni, anche quest’anno, per Natale, ho incontrato il mitico Joyello! All’anagrafe Luciano Triolo, Joyello è un giornalista di provata esperienza, un musicista appassionato ma soprattutto, come amo definirlo io, un musicofilo attento e severo. Joyello su queste ...