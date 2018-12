Huawei al lavoro su un power bank compatibile con la ricarica SuperCharge 40W | ecco le

Huawei è al lavoro su un suo sistema operativo per smartphone : Sono anni ormai che si ipotizza che il costruttore di smartphone Huawei possa avere in cantiere un suo sistema operativo da utilizzare, un giorno, per allentare il suo legame di dipendenza dal software Android e dal suo sviluppatore Google. Finora non erano trapelate notizie certe di alcun progetto al riguardo, ma proprio in queste ore uno dei responsabili prodotto dell’area mobile di Huawei ha confermato sulla piattaforma di microblogging ...