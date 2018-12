Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano passeggia sul campo del Medvescak Zagreb : Serata tranquilla per Bolzano in EBEL stasera: le Foxes, come da pronostico, ottengono un’ampia vittoria (1-7) sul campo dei croati del Medvescak Zagreb, agguantando il secondo posto in classifica, in virtù della sconfitta del Klagenfurt nello scontro diretto contro la capolista Vienna, distante 6 punti dalla formazione italiana. Le Volpi trovano la rete del vantaggio al minuto 12:23 con Riley Brace, su passaggio vincente di Jordan Rowley. ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : colpaccio di Milano che batte la capolista Valpusteria - vittorie esterne di Cortina e Ritten su Vipiteno e Gherdeina : Serata di Alps League 2019 ricca di colpi di scena, su tutti la vittoria casalinga di Milano, che, in piena crisi, all’Agorà supera la capolista Valpusteria (seconda sconfitta di tutta la competizione) per 3-2. vittorie esterne di Cortina, all’overtime in casa di Vipiteno 3-2, e Ritten, sul campo di Gherdeina con un secco 4-0. Partiamo dal clamoroso successo dei meneghini, i quali tra lo stupore di tutti, arrestano la corsa del ...

Hockey a parco stazione - sul ghiaccio i giovani dell'HCB Foxes Academy : BOLZANO . Mattinata all'insegna dell'Hockey su ghiaccio al parco di Natale nel parco della stazione. Sulla pista gestita dal Vke ed aperta fino al 6 gennaio prossimo, quattordici piccoli giocatori ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano supera Znojmo a fatica - vincono Vienna e Klagenfurt - cadono Graz99ers e Salisburgo : Serata ricca di incontri per la Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Si è giocato il 29esimo turno e l’HCB Alto Adige Alperia ha sconfitto 4-3 l’HC Znojmo in una sfida quanto mai complicata. Con questi 3 punti gli altoatesini salgono al quarto posto in classifica a due punti dalla seconda posizione. Negli altri match vittorie importanti per Vienna, che si conferma al comando, e Klagenfurt, che sale in seconda posizione, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Cortina supera Milano 5-3 in un match più combattuto del previsto : Si è concluso da poco Cortina-Milano, match valido per la regular season del torneo europeo di Alps League 2018-2019. I padroni di casa si sono imposti per 5-3 in un incontro che sulla carta avrebbe dovuto essere meno in bilico di quanto non sia stato effettivamente, con i meneghini in corsa fino alle battute finali per la vittoria. Cortina, grazie a tale successo, si porta al decimo posto in solitaria, mentre Milano resta 15ma, lontano dalle ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Val Pusteria passa a fatica in casa dell’Eisbaren - Renon perde male a Jesenice : Si sono disputati tre match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2018/19, due valevoli per il 23esimo turno con l’HDD Jesenice che sconfigge per 7-4 Renon, mentre Val Pusteria passa, non senza fatica, 3-2 sul campo dell’EK Eisbaren. Si è giocato anche il recupero della 22esima giornata tra HZ SZ Olimpija Lubiana e Red Bull Hockey Juniors con il successo degli sloveni con il risultato di 4-2. In classifica generale i Lupi volano ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Vipiteno cade a testa alta in casa del Lustenau : Solamente un match di Alps League 2018-2019 in programma stasera: Lustenau-Vipiteno, scontro per le posizioni che contano vinto dai padroni di casa austriaci per 3-2. Il Lustenau con tale successo (il quarto consecutivo), rafforza il secondo posto in campionato portandosi a +7 sul Feldkirch, terzo, e a -9 da Valpusteria. I Broncos, invece, restano in ottava piazza, pienamente in zona playoff. Prova consistente dell’austriaco Max Wilfan che ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano si rilancia in classifica schiantando per 7-2 i Graz99ers : Un solo match nella giornata odierna per la 28esima giornata della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2018-2019, ma si trattava di un incontro di cartello, dato che metteva di fronte l’HCB Alto Adige Alperia ai Graz99ers. Gli altoatesini vincono con il punteggio di 7-2 e confermano di aver ormai messo alle spalle il peggior momento della loro stagione, quello contraddistinto dalle sei sconfitte consecutive. A questo punto la classifica ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Vipiteno - Asiago e Fassa si impongono su Gherdeina - Cortina e Milano : Dopo una settimana tornano in campo le squadre italiane impegnate nel torneo europeo di Alps League 2018-2019. In programma stasera ben 3 derby azzurri: Vipiteno-Gherdeina, Asiago-Cortina e Fassa-Milano. Il derby altoatesino se lo aggiudicano i Broncos che superano 4-1 i rivali della Val Gardena, lo stesso risultato premia Asiago nello scontro veneto con gli Hafro, mentre i Falcons passeggiano sui meneghini, conquistando la vittoria per ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Vipiteno - Asiago e Fassa si impongono su Gherdeina - Cortina e Milano : Dopo una settimana tornano in campo le squadre italiane impegnate nel torneo europeo di Alps League 2018-2019. In programma stasera ben 3 derby azzurri: Vipiteno-Gherdeina, Asiago-Cortina e Fassa-Milano. Il derby altoatesino se l’aggiudicano i Broncos che superano 4-1 i rivali della Val Gardena, lo stesso risultato premia Asiago nello scontro veneto con gli Hafro, mentre i Falcons passeggiano sui meneghini, conquistando la vittoria per ...

Hockey - lo show del cucciolo di labrador sul ghiaccio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade agli shoutout a Klagenfurt - vincono Vienna - Salisburgo e Graz99ers : Risultati importanti nella 27esima giornata della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. L’HCB Alto Adige Alperia era impegnato sul ghiaccio dell‘EC KAC e sapeva che ci sarebbe stato da soffrire. Il punteggio finale di 2-3 dopo gli shoutout, lascia l’amaro in bocca alla squadra allenata da Kai Suikkanen che, nonostante la forza dei rivali, era passata in vantaggio in due occasioni. Gli austriaci iniziano bene ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria controlla in casa del Fassa - Cortina fa valere il fattore campo su Gherdeina - Ritten demolisce Milano : 22ma giornata di Alps League 2018-2019 in archivio con ben tre derby italiani in scena. Sfida senza storia (7-0) tra Ritten, alla 10ma vittoria nelle ultime 11 partite, e Milano, alle prese con una riorganizzazione del roster non indifferente che rischia di far cadere nel baratro i ragazzi di coach Omicioli. Anche a Fassa l’incontro non resta mai in equilibrio con gli ospiti del Valpusteria troppo più forti che, realizzando una rete per ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano torna al successo contro Panaceo - cadono Klagenfurt e Graz99ers : L’HCB Alto Adige Alperia era chiamato alla riscossa nel 26esimo turno di Erste Bank EisHockey Liga 2018/19 dopo sei sconfitte consecutive che avevano fatto crollare la squadra di coach Kai Suikkanen dal primo al sesto posto. L’occasione si presentava con il match di questa sera, con le Foxes che ospitavano gli austriaci dell’EC Panaceo VSV che, a loro volta, erano reduci da sei ko di fila, ritrovandosi fanalino di coda della ...