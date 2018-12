Guida alle crisi internazionali del 2019

Iniesta alla Guida del Barcellona? L’ex blaugrana ammette : “non posso dire che non mi piacerebbe allenare - ma…” : Iniesta ed il futuro da allenatore: l’ex stella del Barcellona non esclude di poter un giorno essere alla guida della sua vecchia squadra “Non posso dire che non mi piacerebbe allenare il Barcellona ma non è questo al momento il punto. E’ vero però che in futuro mi vedo come allenatore“, Andres Iniesta parla così del suo futuro al quotidiano ‘Mundo Deportivo’. L’ex stella blaugrana, attualmente in ...

Dal Fondo anti-crisi alla Bei : Guida alle 5 istituzioni europee di Lussemburgo : Eurostat, che ha un sito portentoso , pubblica numeri su popolazione e società , mercato del lavoro, salute, istruzione ecc , , economia e industria , privata e pubblica, turismo ecc , , ambiente e ...

Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Guida Benjamin Karl davanti a Roland Fischnaller : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

Via alle visite Guidate gratuite nelle stazioni dell'arte : Si chiama Metro Art ed è il nuovo programma di valorizzazione delle stazioni dell'arte messo in atto da Anm. L'azienda napoletana del trasporto pubblico ha varato un programma di visite guidate, in ...

Scivolone iOS 12.1.1 con problemi al 4G : Guida alle possibili soluzioni : Un gran Scivolone per Apple con l'ultimo aggiornamento iOS 12.1.1 e i suoi problemi al 4G. Possono essere risolti gli errori di connessione alla rete veloce con i melafonini più o meno recenti? Facciamo un punto della situazione a circa una settimana dal rilascio dell'aggiornamento Apple che ha mostrato il bug inaspettato. Specifichiamo in prima battuta, quale sia il problema reale con iOS 12.1.1: da ogni parte del globo, le segnalazioni di ...

Servizio notturno straordinario della polizia. Contrasto alle violazioni del codice della strada e Guida in stato di alterazione : UMWEB, Perugia. Nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di ...

Cosa vedere a Liverpool. La Guida alle città della Champions 2018 : Le cose da vedere assolutamente in città Il cuore culturale della città è rappresentato da Albert Dock : un tempo punto di attracco per alcune delle più grandi imbarcazioni del mondo, oggi questo ...

Juventus - Chiellini : 'CR7 migliora tutta la squadra. Allegri è la nostra Guida' : Passano gli anni, ma lui è sempre lì, seduto al tavolo dei migliori. Giorgio Chiellini ha partecipato al galà dell'Aic insieme ai compagni di squadra Dybala, Pjanic, Cancelo e Alex Sandro e all'...

Golf - PGA Tour 2019 : Cantlay e Reed Guidano l’Hero World Challenge al termine del primo round : Come di consueto sul finire dell’anno solare Tiger Woods ospita l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas la stella americana apre le porte di casa ad altri 17 tra i migliori Golfisti del panorama internazionale per dar vita ad un torneo il cui montepremi è destinato interamente alla Tiger Woods Foundation. Al termine del primo round troviamo al comando ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller Guida la truppa italiana - novità Malleier nel singolo : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller Guida la truppa italiana : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...

Juventus-Spal - dalle 18.00 La Diretta Cristiano Ronaldo Guida l'attacco bianconero : La Juventus dei record, 34 punti in 12 partite, 26 gol fatti e solo 8 subiti, ospita questo pomeriggio alle ore 18 la SPAL, protagonista di una prima parte di campionato senza dubbio positiva, che la ...

Probabili formazioni Inter-Frosinone : Lautaro Martínez Guida l’attacco di Spalletti : I neroazzurri di Spalletti si rituffano in campionato dopo la pessima prestazione contro l’Atalanta, si gioca a San Siro, ecco quindi le Probabili formazioni di Inter-Frosinone. “Dalle sconfitte – dice Spalletti – non ci dobbiamo portare dietro depressioni particolari. Sono cose che succedono, specie se l`avversario fa una grande partita come successo con l`Atalanta. Il […] L'articolo Probabili formazioni ...

Probabili formazioni 13a giornata : Allegri lancia Perin - Schick Guida la Roma : Nemmeno il tempo di chiudere il capitolo delle nazionali e già, con gli anticipi di sabato 24, Udinese-Roma, Juventus-Spal e Inter-Frosinone, scatta la 13° giornata della Serie A 2018-2019. Attenzione concentrata sulla sfida a distanza tra la Vecchia Signora e il Napoli, sulle modalità di rientro in corsa di Roma e Inter sullo scontro Champions Lazio-Milan e sul […] L'articolo Probabili formazioni 13a giornata: Allegri lancia Perin, ...