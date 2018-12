Grande concerto di Fine Anno con la Mitteleuropa Orchestra

Gabriele Ciampi torna a Roma con Hybrid - viaggio dalle sonorità classiche all'Hiphop Sinfonico per il Grande concerto di Capodanno Roma - : Nell'occasione presenterà il suo nuovo progetto discografico, Hybrid, uscito in tutto il mondo lo scorso 26 Ottobre per Universal Music. Giovedì 20 dicembre alle ore 21,00 Gabriele Ciampi anticiperà ...

Rockin'1000 in visita a San Patrignano per la proiezione del Grande concerto di Firenze : Domenica scorsa all'Auditorium di San Patrignano, si è svolta la proiezione di Celebrity Skin - Rockin'1000 with Courtney Love, l'ultima produzione video realizzata durante il concerto di Rockin'1000 ...

Grande Fratello Vip - la mamma di Giulia Salemi e i peli pubici di Cecilia Rodriguez : sconcerto da Signorini : Un rito magico sul Grande Fratello Vip per far innamorar Giulia Salemi e Francesco Monte . A celebrarlo è stata Fariba Tehrani , madre della Salemi, che a Casa Signorini ha svelato gli ingredienti di ...

Muse in concerto in Italia – A Grande richiesta è stata aggiunta una nuova data a Milano : info e dettagli : A grande richiesta aggiunta una nuova data allo stadio San Siro di Milano: 3 straordinari concerti nei due stadi più grandi d’Italia A grande richiesta si aggiunge una terza data Italiana del nuovo tour dei Muse allo Stadio San Siro di Milano, sabato 13 luglio 2019. Dopo il clamoroso successo di San Siro nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel 2013 – da cui è stato anche realizzato l’incredibile film concerto Muse – Live at Rome ...

Domani al Teatro Palladium “Omaggio a Rossini” con incontri - presentazioni e un Grande concerto lirico : Nel giorno esatto in cui cade il 150° anniversario della morte, si celebra al Teatro Palladium la figura di Gioachino Rossini, il più importante compositore d’opera della prima metà del XIX secolo, con un’intensa programmazione rivolta agli studenti e ai docenti, agli studiosi e agli storici, così come al pubblico della Capitale. Le attività del 13 novembre si aprono con la presentazione del progetto “Rossini a scuola”, promosso dal Comitato ...

Grande Fratello Vip - confessione sessuale di Lory Del Santo : 'La prima volta è stata...'. Sconcerto nella casa : nella sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip , Lory Del Santo ha regalato ai suoi compagni di avventura molti aneddoti divertenti della sua vita. E anche nella giornata di ieri, mercoledì 7 ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi in diretta si presenza 'senza un pezzo'. Sconcerto tra i telespettatori : In diretta al Grande Fratello Vip 'senza un pezzo'. I telespettatori più attenti hanno notato un dettaglio nel look di Ilary Blasi : lunedì sera la conduttrice del reality di Canale 5 è andata in ...