Governo Usa chiuso per giorni | in 400mila a casa senza stipendio

Shutdown del Governo Usa - niente accordo tra Trump e i democratici sul budget per il muro anti-immigrati : Lo Shutdown del governo degli Stati Uniti è scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Governo Usa : "Stop alle missioni di pace in Africa. Sono inutili" : Gli Stati Uniti hanno varato in questi giorni una nuova "strategia per l"Africa". L"elaborazione di tale piano è stata affidata dal presidente Trump a John Bolton, consigliere del tycoon per la sicurezza nazionale. Quest'ultimo ne ha ultimamente delineato le caratteristiche fondamentali durante un convegno tenutosi a Washington presso la sede del think-tank conservatore Heritage Foundation.Nel suo intervento, Bolton ha annunciato che, in base ...

USA sospettano Governo cinese per attacco hacker contro Marriott - : Il New York Times riporta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si appresta a rendere presto pubbliche nuove accuse contro persone sospettate di attività di pirateria informatica su ...

Accordo Figc-Governo : 5% dei diritti tv a chi usa di più i giovani : E' previsto che il 5% dei diritti sia attribuito sulla base dei minuti giocati nel massimo campionato da giovani calciatori cresciuti nei settori giovanili italiani. L'articolo Accordo Figc-Governo: 5% dei diritti tv a chi usa di più i giovani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Da Amnesty un atto di accusa verso il Governo italiano in tema diritti umani : La Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo compie 70 anni e in Italia li stiamo festeggiando nel modo peggiore, se Amnesty International oggi pubblica un dossier che mette in luce tutti i pericolosi arretramenti del governo italiano in tema dei diritti.Un vero e proprio atto d'accusa, con parole pesanti come pietre, che certifica ciò che sosteniamo dal primo giorno di questa legislatura, fin dalla firma di quel patto di governo, ...

Migranti e sgomberi - l'accusa di amnesty : 'dal Governo una gestione repressiva' : Nel rapporto pubblicato in occasione dei 70 anni della dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'organizzazione parla di 'erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo', 'retorica xenofoba nella ...

Populismo - ecco cinque accezioni per capirlo meglio. E per smettere di accusare il Governo : La neolingua del dominio, con i suoi deliberati effetti babelici, continua nell’opera di manipolare i significati delle parole in uso nel dibattito pubblico per ricavarne preziose posizioni di vantaggio. La vecchia tecnica riportata a nuovo (e amplificata oltre l’immaginabile dalle inusitate potenzialità delle tecnologie Ict) di mettere in un angolo l’avversario mediante “bollature” infamanti. Ultimo esempio in ordine di tempo è l’uso ...

Belgio : coalizione di Governo cade a causa di Global Compact - : La coalizione di governo in Belgio è caduta a causa dell'accordo Global Compact delle Nazioni Unite a seguito di un'acuta crisi politica. Lo ha annunciato domenica, vice primo ministro e ministro degli esteri del regno, Didier Reynders. "Il primo ministro è in udienza dal re, dove annuncerà il rimpasto del governo senza la ...

Nel 2014 si è unita all'Isis e sua madre ora fa causa al Governo : un caso che potrebbe fare scuola, mettendo in imbarazzo tutti quei Paesi occidentali toccati dal cancro della radicalizzazione. Quelli da cui ragazzi e ragazze si sono allontanati per inseguire il ...

Reddito di cittadinanza - Boeri va incontro al Governo : "Usate l'infrastruttura del Rei" : Il presidente dell'Inps: "Utilizzare la stessa infrastruttura potrebbe anche evitare di creare discontinuità nell'erogazione...

Brexit - Governo May accusato di oltraggio al Parlamento : In particolare la politica commerciale è un settore critico per il primo ministro. Il problema qui è che i paesi terzi saranno riluttanti a concludere accordi con il Regno Unito mentre sta ancora ...

L'ironia di Papà Di Battista per gli scarsi risultati del Governo M5S : "Chiusa l'Ilva - bloccata la Tap - menomale..." : "E' grazie a Dio che abbiamo vinto le elezioni e che siamo al Governo. In soli sei mesi, abbiamo rivoltato il Paese da così a così. Abbiamo chiuso l'Ilva, bloccata la Tap, iniziata la nazionalizzazione delle autostrade, creata la Banca Etica e tolti i finanziamenti all'editoria. Mai avrei pensato che, con il mio voto, avrei contribuito a raggiungere questi risultati. Ma non sono ancora completamente soddisfatto". E' l'incipit del ...