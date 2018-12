Google | il doodle sulle feste di dicembre nel mondo

Le feste di dicembre nel mondo : “Joy to the world!” - ecco il doodle di Google : “Joy to the world!“: Google dedica oggi 23 dicembre un doodle alle Festività 2018, ed in particolare celebra “Le feste di dicembre nel mondo“. “Durante questo periodo, le persone in tutto il mondo si riuniscono per condividere risate, luce, e festeggiamenti – tutti accompagnati dalle canzoni della stagione. In qualunque modo decidiate di festeggiare questa allegra stagione, non vi auguriamo altro che gioia e ...

“Holidays 2018” - Google augura “Buone Feste” con un doodle : “Babbo Natale parte per la sua avventura” : Happy Holidays 2018! I regali sono pronti, le renne sono ben nutrite, “Babbo Natale parte per la sua avventura intorno al mondo. Tenete gli occhi aperti per vedere un naso rosso lampeggiante o visitate il Santa Tracker per seguire il tragitto“: viene annunciato così, in occasione dell’inizio delle festività natalizie, il doodle che Google pubblicherà il 23 dicembre per augurare “Buone Feste“, disponibile per il Nord ...

Solstizio d'inverno 2018 - oggi 21 dicembre/ Video - Google omaggia il cambio di stagione con il doodle : Solstizio d'inverno 2018, Video oggi 21 dicembre: cos'è e perché è il giorno più corto dell'anno. Le tradizioni antiche ed i simboli.

Solstizio d’Inverno : cos’è e perché Google lo festeggia con un Doodle : Scocca oggi 21 dicembre il Solstizio d’Inverno 2018: alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) inizia l’inverno astronomico. L’evento è celebrato da Google con un Doodle. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore ...

Solstizio d’inverno 2018 : Google lo celebra con un simpatico doodle e alcune curiosità : Anche quest’anno Google celebra la ricorrenza del Solstizio d’inverno per l’emisfero settentrionale e lo fa con un simpatico doodle animato, dove un piccolo personaggio gioca con i fiocchi di neve sul ghiaccio. È proprio oggi, infatti, il primo giorno d’inverno, nonché la notte più lunga del 2018: siamo nel momento dell’anno in cui il Polo Nord raggiunge, in relazione al suo asse, il punto di massima distanza dal ...

Paul Klee : un doodle di Google per il 139° anniversario della sua nascita : Paul Klee viene ricordato oggi nel 139° anniversario della sua nascita da un colorato doodle di Google: il pittore è infatti nato il 18 dicembre 1879. E’ stato un pittore, tra i più importanti e originali del Novecento. Paul Klee si occupò di musica, poesia, pittura, privilegiando quest’ultima. Esponente dell’astrattismo, considerava l’arte un discorso sulla realtà e non una semplice riproduzione. Nelle sue opere la ...

Sciame meteorico delle Geminidi 2018 - ecco il bellissimo Doodle di Google dedicato alle stelle cadenti di Dicembre [GALLERY] : 1/8 ...

Il doodle di Halloween è il primo gioco cloud di Google : Si gioca in multiplayer nei panni di fantasmini impegnati ad acchiappare le fiammelle. Un assaggio del servizio che Big G intende offrire per il gaming

Google festeggia Halloween con un doodle per giocare multiplayer : Milano, askanews, - Google festeggia Halloween con un doodle interattivo che per la prima volta è un gioco in multiplayer basato su Google Cloud a cui si può giocare con gli amici o con sconosciuti da ...

Il doodle di Halloween 2018 è il primo gioco multiplayer di Google : Mancano poche ore alla notte di Halloween e Google non poteva di certo fare mancare nella homepage del suo sito un doodle dedicato all'evento L'articolo Il doodle di Halloween 2018 è il primo gioco multiplayer di Google proviene da TuttoAndroid.

Google celebra Halloween con un Doodle interattivo multiplayer - e con la realtà aumentata : In genere, tale ricorrenza viene festeggiata in tutto il mondo come un secondo carnevale, ma più in salsa horror, con giochi, passatempi, e film di tipo horror/gotico. Anche Google ha ideato delle ...

Halloween 20018 - come si gioca al doodle di Google : Alla vigilia di Halloween , Google festeggia con un doodle animato e interattivo. Altro che 'dolcetto o scherzetto': qui si gioca sul tema horror, con fantasmini e fuochi fatui ambientati in un ...

Come si gioca al doodle di Google per Halloween (e un po’ di storia) : (Immagine: Google.com) Google festeggia Halloween con un doodle ludico a tinte horror a cui giocare da soli o coinvolgendo gli amici. Cliccando sul doodle e poi sul pulsante Crea partita viene restituito un link da inviare al massimo a 8 persone. In alternativa si può giocare da soli, lo scopo rimane lo stesso, ovvero mangiare le code dei nemici, un mix tra una reinterpretazione di Snake e una di Pac-Man. Google a parte, in queste ore le persone ...