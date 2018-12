Gli effetti su economia e ambiente della | mancata | crescita sostenibile

La chiamavano mini Afef! Chi è Chiara Scelsi - a tutti Gli effetti la sosia dell'ex signora Tronchetti Provera : A quanto pare tutti noi abbiamo sette sosia nel mondo, anche perché con 7,5 miliardi di persone su questo pianeta, pensare che ci sia una nostra copia carbone dall'altra parte dell'emisfero , più in gamba? più realizzata? più in forma?, è più che ...

Artrite reumatoide - Gli effetti sulla salute della bocca : Esiste un legame fortissimo fra l’ Artrite reumatoide e la parodontite. Lo svelano numerosi studi scientifici secondo cui le due malattie sono spesso una la causa dell’altra. L’igiene dentale infatti è fondamentale non solo per salvaguardare il benessere delle gengive e dei denti, ma anche quello di tutto il corpo. Le infiammazioni del cavo orale con il tempo possono diffondersi nel corpo, raggiungendo anche gli altri organi e ...

Cellulite - Gli effetti dimagranti della cipolla : Il migliore anti- Cellulite naturale? La cipolla ! Più la mangi e più dimagrisci, sconfiggendo l’odiata buccia d’arancia. Eliminata spesso a torto dalla tavola perché considerata poco digeribile, la cipolla è l’alleato perfetto per dire addio alla Cellulite , combattendo questo inestetismo dall’interno. Le sue proprietà terapeutiche sono infinite e non si fermano alla bellezza, ma coinvolgono il benessere di tutto il corpo. ...

Limone bollito per dimagrire : Gli effetti sul corpo : Il Limone bollito è un vero e proprio toccasana per dimagrire in fretta e depurare l’organismo. Ormai da tempo i nutrizionisti sottolineano il potere del Limone, un alimento ricco di proprietà benefiche e perfetto per aiutarci a perdere peso. Le proprietà nutritive di questo frutto non si trovano solamente nella sua polpa, ma anche nella buccia. Mangiarla però risulta difficile visto che è particolarmente amara e difficile da digerire. La ...