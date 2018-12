Gli appalti senza gara | ora aumenta la soglia

Manovra - passa la norma ingrassa-corrotti : sale la soglia deGli appalti senza gara : Questo innalzamento rivela una sottovalutazione del rischio di come queste nuove regole possano favorire le organizzazioni mafiose, da sempre attente al mondo delle opere pubbliche. Che sia una ...

Cdm : approvato decreto legislativo su fatturazione elettronica neGli appalti pubblici : ... AgID, un tavolo tecnico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e delle amministrazioni locali. , Com,

Ingegneri in coro : soldi aGli appalti e tutele ai giovani

Manovra - la soglia per l’affidamento diretto deGli appalti passa a 150mila euro : Da 200mila a 150mila euro. Questo è il frutto della mediazione interna al governo sulla soglia per l’affidamento diretto degli appalti pubblici. Nel vertice di domenica, su proposta della Lega, si era ipotizzata una soglia fino a 200mila euro, ma poi il M5s ha frenato e la misura è stata limitata al 2019. Quindi per il prossimo anno, “nelle more di una complessiva revisione del codice degli appalti“, per la Pubblica ...

Calabria - appalti truccati : reazioni ConsiGlio su Oliverio - : Un uomo che ha fatto della sua storia umana e politica una storia ricca di impegno e passione e rigore morale". A dirlo è il consigliere regionale Sebi Romeo durante la riunione dell'Assemblea

Manovra - soglia deGli appalti si alza a 200mila euro : senza gara lavori per 7 miliardi : La legge di Bilancio modifica la soglia di affidamento diretto degli appalti per i Comuni. Il tetto per affidare i lavori senza bando, gara e senza alcuna trasparenza viene alzato da 40mila a 200mila euro. Un'operazione per cui 7 miliardi di euro di spese potrebbero essere stanziati solo a discrezione dei sindaci.Continua a leggere

Irregolarità neGli appalti pubblici - obbligo di dimora per il governatore calabrese Oliverio : Il gip distrettuale di Catanzaro ha emesso un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio (Pd). Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza relativa a presunte Irregolarità negli appalti pubblici. Al momento non è no...

Mario Oliverio - obbligo di dimora per il presidente della Regione Calabria : il sospetto suGli appalti : Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio del Pd, è stato sottoposto all'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosentino, perché coinvolto nell'inchiesta della Guardia ...

Mense scolastiche - i veri responsabili dello scandalo non sono i lavoratori ma Gli appalti al ribasso : Quanto è emerso in questi giorni sulle Mense scolastiche italiane ha lasciato tutti sconvolti. Vorrei però si entrasse nel merito della questione e delle dichiarazioni del ministro Giulia Grillo perché, al di là dell’indignazione materna, assolutamente condivisibile, la Grillo chiude infatti così la sua dichiarazione: “Oggi chi lavora nel settore delle Mense sa benissimo che vi sono regole chiare da seguire e tutti i mezzi possibili per ...

Semplificazioni - ok in cdm : ci sono norma Bramini e abolizione Sistri. Riforma del codice deGli appalti passa da legge delega : C’è la “legge Bramini” che riequilibra le situazioni di credito e debito degli imprenditori con la Pubblica amministrazione. Vengono aboliti il Sistri e il Registro unico del lavoro. Ma, almeno per il momento, non c’è la Riforma del codice degli appalti che andrà in Parlamento con una legge delega. sono le decisioni del consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Semplificazioni, ma ha deviato l’opera di ...

Pulizia nelle scuole - finisce l’era deGli appalti esterni alle cooperative : ok a 12mila assunzioni statali “a costo zero” : Stop agli appalti di Pulizia nelle scuole. Il governo ha deciso di stabilizzare i collaboratori scolastici e chiudere definitivamente l’era delle cooperative. Da quasi due decenni il servizio era stato “esternalizzato”: l’obiettivo era ottenere risparmi ed efficienza, l’unico risultato è stato un continuo ricatto occupazionale da parte delle imprese e una serie di problemi più o meno gravi con le gare, mentre centinaia di milioni continuavano a ...

Tav - scontro suGli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Tav - rinviati Gli appalti da 2 miliardi per il tunnel di base previsti per dicembre : Le gare da 2 miliardi per l’avvio dei lavori della Torino-Lione non saranno pubblicate a dicembre, così come previsto dal calendario condiviso da Francia, Italia e Unione Europea. Lo annuncia su Facebook il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, spiegando di aver firmato ieri una lettera con la collega francese Elizabeth Borne per chieder...

Tav - si sbloccano Gli appalti da 2 miliardi ma le gare si faranno nel 2019 : Si sbloccano gli appalti da 2 miliardi per l’avvio dei lavori della Torino-Lione ma le gare saranno pubblicate nel 2019, resta da capire se già a gennaio o nei mesi successivi. I bandi, dunque, non saranno lanciati a dicembre come previsto nel calendario condiviso con l’Ue. Lo annuncia su Facebook il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli,...