Gli animali più ricchi del mondo 2018

Sdegno per Gli animali al Circo - Noicattaro dice no. Il sindaco : 'Preserviamo la dignità di tutti gli esseri viventi' : Da ora in poi dice il sindaco Innamorato gli spettacoli viaggianti che prevedono l'impiego della maggior parte delle specie animali, non potranno più approdare nel nostro territorio'. Questo tipo ...

Hashtag24 - Gli animali domestici in Italia : 60 milioni 400mila : Hashtag24, gli animali domestici in Italia: 60 milioni 400mila Sono sempre di più gli Italiani che scelgono un animale domestico da compagnia per una spesa annua tra cibo e accessori che supera i 2 miliardi di euro

Hashtag24 : amore per Gli animali domestici - stiamo esagerando? : Hashtag24: amore per gli animali domestici, stiamo esagerando? Ospiti di Riccardo Bocca Michela Vittoria Brambilla, deputato di Forza Italia e presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente, lo zoo-antropologo Roberto Marchesini e il comico Saverio Raimondo

Quanto soffrono davvero Gli animali nei circhi? Un'inchiesta : Il Governo Italiano ha tempo fino al 27 dicembre per emanare un provvedimento che vieti l'impiego di animali negli spettacoli circensi. Il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli si è espresso dalla sua pagina Facebook scrivendo “So che il desiderio di molti di voi è che gli animali non vengano più usati negli spettacoli circensi. È un desiderio che condivido anche io e che diventerà ...

Active Noise Control : Ford pensa anche aGli animali : La colonna sonora del Capodanno può essere alquanto dolorosa per gli animali domestici e preoccupante per i loro padroni. Ford ha realizzato la Noise-Cancelling Kennel, ovvero una Cuccia con riduzione attiva del rumore, che utilizza una tecnologia simile a quella usata per le auto e per gli auricolari per proteggere la sensibilità dell’udito canino e […] L'articolo Active Noise Control: Ford pensa anche agli animali sembra essere il primo ...

Circo - protesta deGli animalisti sabato 22. : Tale silenzio è, difatti, un assenso alla realizzazione di spettacoli moralmente discutibili. Monica Eymann Delegata Campania AIDAA

La bellezza deGli animali : funzione ed evoluzione dell’estetica biologica raccontata da un premio Nobel : Prende il via a Torino il 15 novembre la 33a stagione di GiovedìScienza, l’attesissimo appuntamento dedicato alla scienza raccontata dal vivo dai suoi protagonisti e che da più di trent’anni coinvolge migliaia di persone per riflettere insieme sulle più attuali tematiche scientifiche. Siamo al traguardo di un terzo di secolo. È passato abbastanza tempo perché uno sguardo retrospettivo permetta di cogliere il procedere e l’intrecciarsi delle ...

PuGlia - rimessa per camion utilizzata come deposito illegale di animali : Ancora una storia di maltrattamenti sugli animali. Questa volta "Striscia la Notizia" è andata in Puglia, dove ha scoperto una rimessa per camion e veicoli di grosso tonnellaggio in cui sono rinchiusi ...

Tra arte e scienza - così è cambiata l'immagine deGli animali nella storia : I tassonomisti biologi che raggruppano gli organismi in categorie ritengono che sulla Terra si trovino tra gli otto e i dieci milioni di specie viventi. Di queste, solo poco più di due milioni sono ...

Circo con animali - l'Italia è indietro di 50 anni : il video shock deGli orrori : Due terzi dei paesi dell'Unione Europea hanno già vietato l' impiego di animali negli spettacoli circensi. In Italia invece vengono utilizzati ancora elefanti, tigri e altri animali per 'divertire' ...

New York : Avvistamento Ufo mette in fuga Gli animali in zona : New York : Avvistamento Ufo mette in fuga gli Animali in zona Un filmato davvero interessante quello registrato la notte del 13 dicembre a New York dove sembra mostrare un Ufo che ad alta velocità va verso la telecamera Notturna installata in zona . In questo breve video possiamo notare come l’oggetto di forma sferica mette in fuga una volpe selvatica presente sul posto alla ricerca di cibo Dal video possiamo notare come ...

Animali - allarme botti e petardi : i consiGli per proteggere i nostri amici a 4 zampe : È cominciato il periodo dell’anno in cui botti, petardi e mortaretti scoppiano in tutta Italia e raggiungeranno il culmine la notte di San Silvestro. Alcuni consigli pratici di LNDC per proteggere i nostri familiari a quattro zampe, invitando ancora una volta tutti i Comuni che ancora non lo avessero fatto a vietare gli spettacoli pirotecnici pubblici e privati nei quali sia previsto l’utilizzo dei botti. Come negli anni passati, anche ...