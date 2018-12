Giovanni Muciaccia | Politici | non esagerate con la colla vinilica sulla poltrona

huffingtonpost

: È successo: - ilpost : È successo: - swiftectioner89 : RT @DrunkyBorghy: Giovanni Muciaccia ha stampato la lista di Di Maio con le cose della legge di bilancio e ci ha fatto una barchetta 'spera… - cyanidealis : RT @DrunkyBorghy: Giovanni Muciaccia ha stampato la lista di Di Maio con le cose della legge di bilancio e ci ha fatto una barchetta 'spera… -

(Di domenica 23 dicembre 2018)trasforma la manovra in un "attacco d'arte". Dopo aver già ironizzatoormai celebre lista di "Fatto" pubblicata da Luigi Di Maio, oggi il noto conduttore di Art Attack è tornato a prendersi gioco della politica italiana, stavolta con un video postato sul suo profilo Facebook.Nelle immaginicinque copie della lista del vicepremier, tenute assieme dall'immancabile, per costruire 5 barchette di carta con cui comporre una stella di Natale. E soprattutto, per lanciare un messaggio ai: "Noncon laperché poi ci rimanete inti a vita"