Giovanni Martorana morto per le esalazioni della stufa Era l' attore de I cento

E' morto Giovanni Martorana - attore palermitano : aveva 53 anni : Giov anni Martorana , l' attore palermitano noto anche come U saracinu, è stato trovato morto nella sua casa a Monreale per esalazioni di una stufa.

Giovanni Martorana morto per esalazioni della stufa. Era l'attore de 'I cento passi' Video : Giovanni Martorana è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale, Palermo ,. Il decesso è avvenuto due giorni fa a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa ...

Giovanni Martorana MORTO : UCCISO DA ESALAZIONI STUFA/ Domani i funerali per l'ultimo saluto a "U Saracinu" : GIOVANNI MARTORANA è MORTO per colpa di una STUFA a legna; l'attore originario di Palermo aveva appena 53 anni ed era conosciuto come 'U Saracinu'.