Blastingnews

: Profondo dolore per la morte di Antonio #Megalizzi, un giovane con una grande passione per il giornalismo, per la r… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la morte di Antonio #Megalizzi, un giovane con una grande passione per il giornalismo, per la r… - Lety_Im : Giovane ragazza italiana trovata morta sulle spiagge messicane -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Unaveronese di 27 anni è stataa Playa del Carmen (Messico). La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di domenica 23 dicembre dal quotidiano l'Arena.Anna Ruzzenenti, veronese di 27 anni, era partita il 13 dicembre dall'Italia per un viaggio in Centro America. Laera un'istruttrice subaquea ed il suo corpo è stato ritrovato senza vita in una delle più famose località turistiche del Messico: Playa del Carmen. Al momento è giallocause della sua morte: si pensa a un incidente ma lapotrebbe anche avere avuto un malore....