Ginnastica | Man bassa di medaglia alla Gyn Aosta all' incontro Stelle di natale

Un molestatore seriale ha mandato in bancarotta la Federazione Ginnastica Usa : Si può fare bancarotta pur avendo sul mercato il miglior prodotto possibile? bancarotta vera, non mascherata. La Federazione ginnastica Usa c’è riuscita, malgrado possa sfoderare in vetrina la 21enne Simone Biles, unica nella storia a vincere quattro titoli mondiali, la prima a conquistarne tre consecutivi, la prima con più ori ai Mondiali (14), la più decorata degli Stati Uniti (25 tra Mondiali e ...