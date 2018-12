Ginnastica artistica | Giorgia Villa e le Farfalle del 2003 incantano al Gran Galà di

VIDEO Gli auguri di Natale dalle Fate - Ginnastica artistica : tra risate - divertimento e i desideri per i regali : Si avvicina il Natale, il momento più magico dell’anno è alle porte, cresce l’attesa e le Fate si sono fatte trascinare dal fascino del giorno più bello. Le giovani promessi della ginnastica artistica hanno voluto fare gli auguri di Buone Feste a tutti gli amici di OA Sport e hanno espresso anche i desideri per i regali: tra 3 kg di Nutella, i litchi, un fornelletto con gel per le unghie e una cucitura agli addominali, risate e tanto ...

Ginnastica - stagione positiva : tutti i numeri - i podi e i risultati del 2018. I trionfi delle Farfalle - il bronzo di Lodadio - le juniores dell’artistica : Si sta per concludere il 2018, una stagione soddisfacente per la Ginnastica italiana che ha ottenuto risultati importanti nelle competizioni internazionali più importanti. Siamo a metà del quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e abbiamo già conquistato la qualificazione con la squadra di ritmica, le Farfalle si sono laureate vicecampionesse del mondo nel concorso generale ma hanno vinto anche l’oro con le 3 palle/2 funi e il ...

VIDEO Monica Bergamelli e Marco Campodonico - Ginnastica artistica : “La nostra vita da allenatori” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana. Ad allenare al PalAlgeco ci sono anche Marco Campodonico e Monica Bergamelli: il coach milanese è in casa Brixia da ormai dieci anni e ha seguito da vicino lo sviluppo del nostro movimento nelle ultime stagioni, l’ex ginnasta riveste il ruolo di allenatrice da poco dopo una grandiosa carriera ...

VIDEO Martina Maggio - Ginnastica artistica : gli allenamenti dell’azzurra - sta recuperando dall’infortunio! : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana. Qui si allena anche Martina Maggio che sta recuperando da un infortunio al ginocchio che praticamente le ha impedito di gareggiare per l’intera stagione: la 17enne ha dovuto rinunciare a Europei e Mondiali ma ora sta cercando di ritrovare la forma dei giorni migliori con l’obiettivo di essere ...

VIDEO Elisa Iorio - Ginnastica artistica : gli allenamenti della promessa 2003 - l’azzurra sogna in grande : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana. Qui si allena Elisa Iorio, una delle nostre Fate della 2003 che promette davvero molto bene e che si lancia verso il debutto tra le seniores previsto per il 2019. Abbiamo ripreso l’emiliana durante i suoi allenamenti. VIDEO allenamenti Elisa Iorio: ARTICOLI CORRELATI: Intervista ...

VIDEO Alice D’Amato - Ginnastica artistica : gli allenamenti della stellina azzurra - classe 2003 all’arrembaggio : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana. Qui si allena Alice D’Amato, una delle nostre Fate della 2003 che promette davvero molto bene e che si lancia verso il debutto tra le seniores previsto per il 2019. Abbiamo ripreso la genovese durante i suoi allenamenti al PalAlgeco. VIDEO allenamenti Alice D’AMATO: ARTICOLI ...

VIDEO Giorgia Villa - Ginnastica artistica : gli allenamenti della nostra Fata - come si prepara una Campionessa : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana. Qui si allena Giorgia Villa, Campionessa d’Europa juniores e Campionessa Olimpica Giovanile nell’all-around. Abbiamo ripreso la grande promessa del nostro movimento durante i suoi allenamenti al PalAlgeco, la bergamasca sta preparando la prossima stagione in cui passerà tra le ...

VIDEO Elisa Iorio - Ginnastica artistica : l’azzurrina si scatena alle parallele in allenamento - viviamo il suo esercizio : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Elisa Iorio è una delle nostre migliori interpreti alle parallele asimmetriche, suo attrezzo prediletto su cui è in grado di eseguire un esercizio di assoluto livello e che si distingue per l’elevato D Score: di seguito il VIDEO della sua ...

VIDEO Giorgia Villa - Ginnastica artistica : l’esercizio della stellina azzurra alle parallele - che spettacolo in allenamento : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Giorgia Villa ha dato sfoggio del suo talento sulle parallele asimmetriche, uno dei suoi attrezzi prediletti su cui ha eseguito un bellissimo esercizio in allenamento: di seguito il VIDEO della sua prestazione. VIDEO PARalleLE Giorgia ...

VIDEO Elisa Iorio - Ginnastica artistica : “Una bella stagione - nel 2019 voglio crescere. Mi sono innamorata guardando la Comaneci” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Tra loro Elisa Iorio, 15enne emiliana che si sta esprimendo su ottimi livelli: protagonista agli Europei juniores dove l’Italia ha vinto l’oro a squadra, Campionessa Assoluta nel 2017. Abbiamo intervistato uno dei nostri grandi ...

VIDEO Asia D’Amato - Ginnastica artistica : “Il mio 2018 - il sogno medaglia ai Mondiali - le Olimpiadi 2020 - la mia gemella e le mie novità” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Tra loro Asia D’Amato, 15enne da Genova che quest’anno ha vinto l’oro al volteggio agli Europei juniores dove è stata una pedina fondamentale della squadra capace di vincere la medaglia d’oro. Abbiamo intervistato uno ...

Promozione in Serie B anche per la Ginnastica artistica femminile della La Marmora : Dopo l'exploit di sabato scorso della squadra di artistica Maschile della Società ginnastica La Marmora che si è laureata Campione di Serie C e promossa in Serie B nazionale ecco che giunge la notizia ...

VIDEO Enrico Casella - Ginnastica artistica : “L’Italia e la classe 2003 - il sogno Olimpiadi Tokyo 2020 - il rientro di Vanessa Ferrari” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, centro nevralgico della ginnastica artistica italiana. Abbiamo intervistato il Direttore Tecnico Enrico Casella che al PalAlgeco lavora insieme al meglio del nostro movimento e che si sta preparando sulla strada che porta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stiamo assistendo agli allenamenti della classe 2003, è un gruppo da cui ci si aspetta molto e ...

Ginnastica artistica – L’8 dicembre il Grand Prix Antenore Energia : L’8 dicembre a Padova il Grand Prix Antenore Energia di Ginnastica artistica italiana: tante le star protagoniste La regina della Ginnastica artistica italiana Vanessa Ferrari, Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale, momentaneamente ferma per infortunio, sarà comunque presente al Grand Prix Antenore Energia 2018 che si svolgerà l’8 dicembre, alle ore 16, a Padova presso la Kioene Arena. ”Sono felice di poter ...