Genoa | Piatek ‘contro’ la Lega Calcio | l’attaccante non ci sta

Fantacalcio - Genoa-Atalanta : è autogol di Toloi e non gol di Piatek : Krzysztof Piatek ancora protagonista con il suo Genoa, ma contro l'Atalanta non si tratta di doppietta. La rete del temporaneo 1-0 dell'attaccante polacco, infatti, è stata considerata autogol dalla ...

Genoa-Atalanta 3-1 : Radu salva - Piatek segna. Prima vittoria per Prandelli : Partita infinita, tante emozioni e ritorno al successo per il Genoa, che batte l'Atalanta in un caldissimo pomeriggio a Marassi. Nel primo tempo fa la partita l'Atalanta, che perde De Roon dopo appena ...

Calciomercato Genoa - il dg Perinetti : 'Piatek e Kouamé non si muovono a gennaio' : Ad ammetterlo ai microfoni di Sky Sport è il direttore generale della società Giorgio Perinetti, che ha parlato così delle possibili operazioni in entrata e in uscita del club del presidente Preziosi:...

Piatek - Genoa : ritratto del bomber che ha fatto del gol il suo mantra : Il capocannoniere del campionato Krzysztof Piatek, 23 anni ANSA Continua la marcia di avvicinamento al progetto 'Giovani Promesse', promosso dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette, sui migliori under 23 della Serie A. A partire da oggi e fino all'inizio del girone di ritorno, una volta a settimana il sito ospiterà un focus su un giovane ...

Roma-Genoa LIVE : Piatek porta avanti i suoi con la complicità di Olsen : 17′ – Piatek! IL GENOA È IN VANTAGGIO! MA CHE PAPERA DI Olsen! Hiljemark calcia dalla distanza, lo svedese non trattiene ed è poco reattivo nel girarsi e recuperare la sfera, così Piatek arriva di gran carriera e mette il pallone in porta. Things get worse for Roma. Roma keeper Robin Olsen Olsen with a huge blunder to give Genoa the early lead. Krzysztof Piatek with the scrappy finish. #tlnsoccer #RomaGenoa #SerieA ...

Roma-Genoa : 0-1 La Diretta Papera di Olsen - segna Piatek : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

Genoa - Preziosi : 'Che errore richiamare Juric! A gennaio tre innesti. Su Piatek…' : Ho trovato un uomo molto motivato e ricco di esperienza", parla così Enrico Preziosi nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il presidente del Genoa torna sulla scelta ...

Preziosi : 'Potrei vendere il Genoa. Salvini aiuto - ecco perché ho cacciato Ballardini. Piatek e Cassano...' : In Inghilterra c'era una volontà politica. Spero che Salvini prenda a cuore la situazione'. 'Ballardini non mi ha mai convinto. È un allenatore basico, può gestire situazioni complicate, ma se deve ...

Genoa - Piatek : "Il Genoa cresce. E io non voglio più fermarmi" : D iciassette gol segnati in altrettante partite, fra campionato e coppa Italia, alla media di una rete ogni 84 minuti di gioco. La straordinaria favola di Krzysztof Piatek, capocannoniere della serie ...

Genoa - Piatek sogna in grande : “Voglio essere capocannoniere a fine stagione - non solo ora” : Ha già messo a segno 17 gol in stagione tra campionato e Coppa Italia, ma Krzysztof Piatek non vuole smettere di stupire. Il centravanti pescato in Polonia da Preziosi, in un’intervista concessa al Secolo XIX, ha parlato di Genoa e del titolo di capocannoniere, per cui concorre con giganti come Cristiano Ronaldo, Immobile e Icardi. Il Genoa gli ha permesso di adattarsi al meglio alla Serie A, cosa che non gli avrebbe consentito una ...

Genoa - senti Piatek : “punto ad essere il capocannoniere della Serie A” : Krzysztof Piatek punta senza mezzi termini a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A, il Genoa potrebbe trarne vantaggio Krzysztof Piatek è di certo uno dei calciatori che sta maggiormente sorprendendo in questa prima parte della stagione in Serie A. Arrivato al Genoa in sordina, il polacco si è imposto a suon di gol, facendosi notare anche in chiave calciomercato dalle big europee. Piatek ha parlato oggi al Secolo XIX della sua ...

Piatek : 'Il Genoa mi sta aiutando a diventare un uomo vero' : Il pallone sempre tra i piedi, il gol nel sangue, il calcio dentro. Da Niemcza, il piccolo borgo polacco nel distretto di Dzierzoniów dove cresce sotto l'ala di papà Aleksander, a Genova il percorso ...

Genoa resiste in 10 con Spal : Piatek replica a Petagna : Riparte con un pareggio la nuova esperienza di Cesare Prandelli di ritorno su una panchina di Serie A. Finisce 1-1 il match delle 18 a Marassi tra Genoa e Spal. Partita condizionata dal rosso a ...

Highlights Genoa-SPAL 1-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Piatek risponde a Petagna su rigore : Genoa e SPAL hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli emiliani sono passati in vantaggio grazie a un gol di Petagna che ha insaccato di testa sugli sviluppi di una punizione, i padroni di casa sono però riusciti ad agguantare il pareggio con Piatek che ha trasformato un calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Genoa-SPAL 1-1. GOL Petagna ...