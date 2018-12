Gazzetta | Napoli-Spal | l’attacco degli azzurri è in crisi

Gazzetta : dubbio Meret per Napoli-Spal - ha fastidi alla spalla : Dopo l’esordio col Frosinone La partita giocata contro il Frosinone sembrava aver restituito Alex Meret al Napoli. Ora, invece, la situazione sembra essere destinata a cambiare di nuovo. Quantomeno, questo è il racconto della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il giovane portiere friulano sarebbe il protagonista di un «mistero». Leggiamo: «C’è un dubbio, però, ed è legato alle condizioni fisiche di Meret.. Anche adesso, ...

Gazzetta : «Con Ancelotti il Napoli si è juventinizzato» : Non insegue più la bellezza Sulla Gazzetta il punto sul campionato lo fa Sebastiano Vernazza. Che tocca vari temi. «Il Napoli vince a Cagliari nel recupero e tiene viva la «speranziella» di rientrare in gara. Gli otto punti di distacco sono tanti, ma non sono ancora troppi. Il Napoli si e` un po’ juventinizzato, non insegue piu` la bellezza del gioco come nelle tre stagioni di Sarri. Gli importa vincere e le turnazioni «Ancelottiane» ne sono ...

Gazzetta : Cagliari-Napoli - Maksimovic c’è; Malcuit e Zielinski dall’inizio? : Dubbi di formazione Cagliari-Napoli apre il tour de force natalizio, quattro gare in quindici giorni (Spal, Inter e Bologna fino a fine anno) per ripartire dopo il flop di Liverpool. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Ancelotti ha ricevuto buone notizie dall’infermeria. Maksimovic ha recuperato, così sostituirà Albiol al centro della difesa. Lo spagnolo, così come Insigne e Mertens, è tornato affaticato ...

Liverpool-Napoli - la moviola Gazzetta : Van Dijk “salvato” dal pallone : Il fallo su Mertens Ci sono state delle polemiche per il fallo di Van Dijk su Mertens, nel primo tempo. Solo cartellino giallo per un’entrata durissima del difensore centrale olandese. La Gazzetta dello Sport prova a interpretare la decisione di Skomina nella sua moviola. Leggiamo: «Al 13’ del primo tempo, intervento pericoloso in scivolata con piede a martello su Mertens da parte di Van Dijk, che prende il pallone e poi sullo slancio la ...

La Gazzetta : “Con Ghoulam il Napoli ha più armi sui calci da fermo” : Due assist Giustamente Maurizio Nicita, inviato della Gazzetta, si sofferma sulla prova di Ghoulam contro il Frosinone. Nicita inquadra la partita per quella che è stata, una prova semplice contro un avversario che non ha mai messo in difficoltà gli azzurri, ma poi evidenzia la prova dell’algerino. “Svetta quel Faouzi Ghoulam, che a sorpresa gioca l’intera gara e fai fatica a pensare che sia un atleta lontano da oltre 13 mesi dai campi ...

Gazzetta : Napoli-Frosinone - Meret in campo dall’inizio : Il possibile esordio Ne abbiamo scritto anche noi, ieri: Napoli-Frosinone potrebbe essere la partita di Meret, Anzi, alla Gazzetta dello Sport ne sono certi. Esordio dal primo minuto per il giovane portiere friulano a poco meno di cinque mesi dall’infortunio all’ulna, operata a luglio. Recupero lungo, laborioso, ma finalmente portato a termine. «Sarà una partita importante, Meret potrà riprendere confidenza con le partite vere, dopo ...

Gazzetta : Napoli-Frosinone - chance per Meret? : Spifferi da Castel Volturno Forse stavolta ci siamo davvero. C’è concordanza di fonti, per cui Alex Meret potrebbe esordire con la maglia del Napoli. Domani c’è il match contro il Frosinone, una partita importante ma sicuramente meno “complessa” di Liverpool-Napoli, in programma martedì sera. E allora potrebbe essere finalmente arrivato il momento di buttarsi alle spalle l’infortunio al secondo giorno di ritiro. Lo ...

La Gazzetta esalta la rosa del Napoli : squadra con più gol dalla panchina : Per il Napoli i gol dalla panchina sono otto Il @sscNapoli è la formazione che ha segnato più gol finora nell’ultima mezz’ora di gioco (14) #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) 3 dicembre 2018 La Gazzetta ripete il concetto, sbaglia il numero: ne attribuisce sette anziché otto ma il punto non cambia. Il quotidiano esalta la forza e la mentalità del Napoli di Ancelotti e scrive: È il 14esimo gol del Napoli nel­ l’ultima ...

Gazzetta : Napoli - in Champions c’è l’effetto Ancelotti : Il commento Napoli-Stella Rossa certifica che la squadra partenopea è ancora in corsa nel girone della morte. Anzi, dopo cinque partite è primo in classifica, imbattuto contro Psg e Liverpool. Una specie di miracolo di Natale leggermente fuori stagione, giusto di qualche giorno. Potrà compirsi ad Anfield, tra due settimane. Il commento sulla Gazzetta dello Sport di Alessandro De Calò individua il “responsabile” del cambio di passo: ...

Gazzetta : il Napoli ha già guadagnato 42 milioni dalla Champions League : L’articolo della Gazzetta La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca alla Champions, alla vigilia del match decisivo per la qualificazione. Le quattro italiane sono tutte vicine agli ottavi, basta un punto a Juventus, Roma e Inter, mentre il Napoli deve vincere contro la Stella Rossa e aspettare buone notizie da Parigi. In caso di mancato successo del Psg contro il Liverpool, i tre punti contro i serbi basterebbero per strappare il pass ...

La moviola della Gazzetta : manca un rigore al Napoli : Qualche riga su Napoli-Chievo moviola in rosa, gli episodi di Napoli-Chievo vivisezionati da Alessandro Catapano sulla Gazzetta: «Due rigori reclamati dal Napoli. Al 6’ finiscono a terra nell’area del Chievo prima Mertens, poi Zielinski, atterrato da Obi che prende palla e gambe. Al 25’, ancora il nigeriano protagonista: Callejon gli prende il tempo e mezzo metro di vantaggio, lui lo atterra con una spallata molto al limite. Chiffi lascia ...

La Gazzetta : “Il Napoli non ha mai segnato di testa” : Ancelotti non cerca alibi Maurizio Nicita, sulla Gazzetta dello Sport, analizza la scialba prestazione di ieri del Napoli. “Il Napoli – scrive – deve interrogarsi e trovare in fretta le risposte a una prestazione deludente, al di la` del risultato, che lo fa scivolare a -8 dalla Juve. Due pali (di Insigne e Koulibaly) e un rigore reclamato (su una spallata poco urbana di Obi a Callejon) non possono far urlare alla sfortuna per una ...

Gazzetta : Cavani non rinnova - il Napoli si muove : Contratto in scadenza nel 2020 Si parla ancora di Cavani al Napoli. Qualche giorno fa abbiamo scritto di un interesse reale, verificato, ora la Gazzetta prova a chiarire come il Napoli sta approcciando a questa trattativa. Tutto parte dalla «mancata intesa» tra Cavani e il Psg per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. C’è qualcosa che «arde sotto la cenere, la gelosia con Neymar è palpabile e la società parigina vuol capire come ...

Gazzetta - la moviola di Genoa-Napoli : valido l’autogol di Biraschi : Non c’è il rigore chiesto dal Genoa La moviola della Gazzetta su Genoa-Napoli spegne tutte le proteste dei Grifoni. Secondo le letture di Alessandro Catapano, non ci sono stati errori di Abisso negli episodi chiave. L’autorete di Biraschi sarebbe regolare: «Mario Rui calcia una punizione da sinistra, Biraschi interviene in modo scomposto e mette il pallone alle spalle del suo portiere: non c’è spinta irregolare di Albiol, gol da ...