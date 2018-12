Gallinari trascina i Clippers Show Durant | Dallas ko

NBA 2019 - i risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trascina Golden State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 dicembre) : un super Danilo Gallinari (32 punti) trascina i Clippers al successo contro i Mavericks - vince anche Miami : Soltanto due partite in programma nella notte NBA. Lo spettacolo non è però mancato e la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks ha regalato un appassionante duello tra due dei migliori giocatori europei della lega: Danilo Gallinari e Luka Doncic. La formazione di Doc Rivers è riuscita a spuntarla nel finale tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Nell’altra partita in programma gli Houston Rockets sono caduti ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 dicembre) : vittorie sul velluto per Warriors e Spurs - Harden trascina Houston - Gallinari non basta ai Clippers : Nottata NBA ricca di match, ben otto, con diversi incontri riguardanti i piani alti delle due Conference. vittorie importanti per Golden State e Houston, trascinata da James Harden, mentre cadono ancora i Clippers di Danilo Gallinari. Facili successi per San Antonio e Oklahoma City, infine i Bucks espugnano Detroit. I Golden State Warriors (21-10) non scherzano più, e infilano la vittoria numero otto nelle ultime dieci giocate, con un netto ...

Nba risultati - Gallinari trascinatore. E i Clippers passano a New Orleans : New Orleans-Los Angeles Clippers 126-129 Dopo il passo falso di Dallas, i Clippers tornano in carreggiata nel difficile 'back to back' di New Orleans. Al termine di una gara divertente nella quale gli ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 Novembre) : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia : Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge ...

Gallinari trascina i Clippers a Portland : Successo nella notte per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari che si impongono 103 a 100 sui Portland Trail Blazers conquistando la vetta della Western Conference. Grande protagonista l'azzurro ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers in vetta - vince anche Belinelli. Bene Toronto e Oklahoma : NEW YORK - Danilo Gallinari dà spettacolo e guida Los Angeles in testa alla classifica, Belinelli contribuisce alla vittoria degli Spurs, completando una notte positiva per gli azzurri dell'Nba. A ...

NBA : Gallinari trascina i Clippers contro i Nets - a Charlotte non basta un gigantesco Walker : Incredibile prestazione da parte di Walker , il quale realizza il suo career-high di 60 punti ma non basta a Charlotte contro Philadelphia , 122-119,. Gallinari realizza 28 punti e trascina i Clippers ...

NBA - Danilo Gallinari al suo season high : il Gallo trascina i Clippers alla vittoria sui Nets [VIDEO] : Danilo Gallinari da urlo nella notte NBA, i suoi Los Angeles Clippers hanno vinto contro i Nets grazie ai suoi 28 punti Danilo Gallinari firma la sua miglior prestazione stagionale e trascina i suoi Los Angeles Clippers al successo in trasferta sul campo dei Brooklyn Nets per 127-119. Il trentenne lombardo realizza 28 punti (9/14 al tiro e un eccellente 5/7 da tre punti) a cui aggiunge 3 rimbalzi, 2 assist e un recupero. Per i californiani ...

NBA 2019 : i risultati della notte (18 novembre). Kemba Walker 60 punti senza vittoria - Gallinari trascina i Clippers : Un’altra notte di NBA è passata, con dieci incontri disputati in giro per le maggiori arene degli Stati Uniti d’America. Andiamo a vedere risultati, cifre, nomi e sorprese di oggi della lega professionistica americana. Nella partita tra Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers succede di tutto: i Sixers ne mettono 42 nel primo quarto, gli Hornets in qualche modo rimontano, la battaglia si fa accesissima e trova un grande protagonista ...

NBA 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

Risultati Nba – Durant trascina Golden State verso la vittoria - bene Gallinari : vittoria facile dei Golden State Warriors nella notte, bene Gallinari, Rockets ko senza Harden: tutti i Risultati delle partite Nba Sette, le partite di Nba andate in scena nella notte italiana: splendida vittoria dei Golden State Warriors, che mandano al tappeto i New York Knick col punteggio di 100-128. I campioni in carica sono stati trascinati da un immenso Durant, a referto con ben 41 punti, ben supportato dai 29 di Steph Curry. In ...