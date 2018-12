Freccette | Mondiale 2019 | i risultati del 22 dicembre van Gerwen avanti senza problemi

oasport

: @MarioPagnini @DAZN_IT Pannelli di stats vanno anche bene, ma almeno che riguardino il mondiale di freccette! - livewire67 : @MarioPagnini @DAZN_IT Pannelli di stats vanno anche bene, ma almeno che riguardino il mondiale di freccette! - colica65 : Raga sti 3 giornisenza mondiale damose da fà con le freccette dajeeeee #DAZN180 - giuventuss : Mio fratello che passa dal vedere la Juve al mondiale di freccette. Va bene -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Proseguonointerruzioni i Mondiali di, nella solita splendida location dell’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). Sei gli incontri che si sono disputati nella giornata di ieri, sabato 22: siamo ancora impegnati nei sedicesimi di finale del torneo che si concluderanno oggi per dar spazio agli ottavi. Avanzail favorito numero uno della manifestazione, l’olandese Michael van, che si impone per 4-1 sul teutonico Max Hopp. Soffre tantissimo invece il veterano Gary Anderson: lo scozzese è costretto al 4-3 sull’orange Jermaine Wattimen. Avanzano in massa gli inglesi: Ryan Joyce, Dave Chisnall e Ryan Searle, oltre al gallese Jamie Lewis che si è imposto in un incontro durissimo e molto equilibrato su Daryl Gurney.MONDIALI, IDEL 22: Ryan Joyce 4-3 Alan Norris Dave Chisnall 4-0 Kim ...