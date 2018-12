blogo

: Francesco Facchinetti, sfogo su Instagram: 'Saranno i vostri talenti a venire da me' - gossipblogit : Francesco Facchinetti, sfogo su Instagram: 'Saranno i vostri talenti a venire da me' - zazoomblog : Francesco Facchinetti furioso su Instagram- Aspetto i vostri fallimenti il mio prossimo pasto sarete voi! -… - infoitcultura : Francesco Facchinetti furioso si sfoga: “Tentano di rubarmi gli artisti” -

(Di domenica 23 dicembre 2018)Difficile capire con chi ce l'abbia, ma nelle ultime ore il figlio di Roby dei Pooh si è lasciato andare sua un duro. Dalle sue parole pare che qualcuno abbia tentato di soffiargli senza successo uno dei suoi talent, dal momento che l'ex conduttore di X Factor oggi è un agente.Si legge su: A tutti gli pseudo manager che tentano di rubarmi gli artisti dico solo una cosa: io non farò lo stesso con voi ma farò di meglio. Aspetterò che voi falliate eproprio ida me, come è successo negli ultimi tre anni. Ho 38 anni, 4 figli e decine di successi alle spalle ma la fame non mi è mai passata. Il prossimo pasto sarete proprio voi.ha fondato la società Newco Management, grazie alla quale gestisce artisti del calibro di Selvaggia Lucarelli e il neoacquisto Fedez. Pare che tra ...