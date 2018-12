Francesco Chiofalo annuncia sui social di avere una neoplasia al cervello

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018)ha pubblicato alcuni video suinei quali ha fatto un annuncio davvero inaspettato. Il simpatico personal trainer romano ha dichiarato diun tumore al. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha raccontato di essersi recato in ospedale dopo un piccolo incidente per un referto e di aver scoperto così di essere malato. Lo sportivo ha dichiarato di doversi sottoporre ad un delicato intervento dopo le festività natalizie. L'operazione durerà diciotto ore e ciò ha destato la sua apprensione in quanto già dopo dieci ore 'l'intervento potrebbe diventare pericoloso'.ha affermato di desiderare che questo sia solo uno scherzo invece della dura realtà, essendo molto preoccupato per l'operazione. Il giovane ha premesso di non voler fare pena a nessuno col suo annuncio pubblico. L'ex ragazzo della Roma ha aggiunto che potrebbe non essere più quello di ...