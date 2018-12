Forze dellordine - Le auto arruolate nel 2018 FOTO GALLERY

quattroruote

: Strasburgo, chi è Cherif Chekatt: il killer con 27 condanne in 3 Paesi diversi. Ma è riuscito a sfuggire alle forze… - fattoquotidiano : Strasburgo, chi è Cherif Chekatt: il killer con 27 condanne in 3 Paesi diversi. Ma è riuscito a sfuggire alle forze… - agalli_tweet : Beh, che dopo SEI ANNI dal Terremoto il Commissariato di Polizia di Mirandola, presidio I M P R E S C I N D I B I… - giuseppe_mara : RT @ildolomiti: Sommossa al #carcere di #Spini, area blindata e forze dell'ordine in massa sul posto -

(Di domenica 23 dicembre 2018) La divisa, si sa, ha sempre il suo fascino. Su vetture ad alte prestazioni, certo, ma anche su una tranquilla citycar. Chi ci segue, sa quanto amiamo ledelle: abbiamo portato in pista le punte di diamante di Polizia e Carabinieri (rispettivamente la Lamborghini Hurácan e lAlfa Romeo Giulia Quadrifoglio), pattugliato le spiagge romagnole e raccontato i segreti di uno dei loro modelli più diffusi. E se il 2017 si è chiuso alla grande con la presentazione di un bolide francese, anche in questi dodici mesi non sono mancate grandi novità tra le quattro ruote in divisa. Quali? Scopritelo nella nostra galleria di immagini.