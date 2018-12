Forza Italia | maretta in Puglia

Manovra approvata in Senato tra urla del Pd e risse fra Lega e Forza Italia : Il governo è riuscito nel proprio obiettivo: nel corso della nottata il Senato ha approvato la Manovra. Dopo la lunga attesa della giornata di ieri, infine si è andati al voto in tarda serata, ma le opposizioni si sono ribellate sino all'ultimo. I parlamentari del Pd si sono infuriati, mentre tra Lega e Forza Italia si sono scatenati litigi molto aspri. approvata la Manovra del governo gialloverde Che non sarebbe stato facile lo si era capito ...

Forza Italia cita Di Maio : "Più povertà per tutti? Fatto" : 'Più povertà per tutti, fatto!". Sono i cartelli esposti in Aula al Senato da Forza Italia, nel corso della discussione generale sulla manovra, sulla quale il governo ha posto la fiducia.La capogruppo Annamaria Bernini sta elencando una serie di interventi, negativi a giudizio di Fi, contenuti nella manovra e negativi, facendo 'il versò alla lista delle cose fatte pubblicata su Fb dal vicepremier Luigi Di Maio e sui banchi ...

Bernini : “Compravendita parlamentari da parte di Forza Italia? Di Maio pensi alla sua famiglia” : Bernini sulla questione “compravendita dei parlamentari” risponde a Di Maio: “Pensa alla tua famiglia” Il vicepremier e capo politico pentastellato Luigi Di Maio, ieri mattina in collegamento telefonico con Massimo Giannini del Circo Massimo di Radio Capital, ha sostenuto di avere informazioni importantissime sul fatto che Berlusconi voglia iniziare una presunta compravendita di senatori del Movimento 5 Stelle per farli ...

Manovra - il maxi-emendamento slitta e scoppia la bagarre. Forza Italia si volta per protesta. E Casellati : “Governo rispetti Senato” : Bagarre in Senato dopo l’annuncio in Aula da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dello slittamento dei lavori e del voto di fiducia a sabato, per il mancato arrivo del maxi-emendamento sulla Manovra, ancora non pronto. L’ennesimo tentennamento ha provocato prima la reazione furente delle opposizioni, dal Pd a Leu, fino a Forza Italia. Poi, la reazione della presidente dell’aula di Palazzo Madama, la ...

Manovra - Forza Italia sfida Di Maio : “Ecco cosa avete fatto davvero”. Il nostro fact-checking : Facendo il verso alla "to do list" diffusa sui social dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, Forza Italia ha pubblicato su Twitter un'analoga lista contenente però i "traguardi" raggiunti dal governo e non menzionati da Di Maio in quanto difficilmente considerabili appetibili dagli elettori.Continua a leggere

Forza Italia : 'Al Pronto soccorso carenza di personale e strumenti. La Asl snobba il problema' : La salute dei cittadini deve tornare a essere una priorità per la politica. Il centrosinistra ha finito le giustificazioni. Almeno l'emergenza sia tutelata '.

Cinzia Bonfrisco : senatrice lega salvata dal processo da Pd - Forza Italia e Lega : Cinzia Bonfrisco accusata di favoreggiamento in cambio di “regali” il Consorzio Energia Veneto La Giunta per le autorizzazioni a procedere di Palazzo Madama ha detto no al Tribunale di Verona, che invece avrebbe voluto tanto processare la senatrice della Lega Cinzia Bonfrisco, accusata di aver favorito un amico imprenditore con la sua attività parlamentare in cambio di utilità varie, tra cui il pagamento di una vacanza in Sardegna. Un gesto di ...

Europee - neanche Toti di Forza Italia crede alla candidatura di Berlusconi : Toti consiglia a Silvio Berlusconi di non candidarsi alle Europee, un fallimento quasi certo “È una sua scelta, ma onestamente io consiglierei a Berlusconi di non candidarsi alle Europee. Il presidente in passato ha fatto tante battaglie, con grande successo e onore, ma credo che oggi Fi non sia nelle condizioni ottimali per questa corsa”. Lo ha dichiarato una intervista all’Adnrkonos il governatore della Liguria Giovanni Toti, ...

Il caso Bonfrisco - Lega Pd e Forza Italia salvano la senatrice dal processo : Lega, Pd e FI hanno votato il divieto di autorizzazione a procedere contro la senatrice leghista Cinzia Bonfrisco, accusata dalla procura di Verona di associazione a delinquere e corruzione. La ...

Forza Italia. Toni Scilla con l'assessore regionale Marco Falcone a Pantelleria. : Questa è la buona politica che sappiamo fare e che serve alle nostre comunità per essere difese e rilanciate", ha concluso il coordinatore provinciale di Forza Italia.

Forza Italia - Tajani : "Si sono fatti dettare la manovra dalla Commissione europea" : "L'accordo non è sufficiente per risolvere i problemi della nostra economia, ma l'obiettivo di una manovra dovrebbe essere diverso. Farsi dettare la manovra da Bruxelles, per un governo sovranista, ...

Fico "impone" il Global Compact : "L'Italia deve per Forza sedersi al tavolo". Ma Lega-M5S rinviano : Fico torna alla carica. E stavolta lo fa con termini perentori, quasi fosse un ordine. L'Italia - dice - sul Global Compact 'deve per forza sedersi al tavolo'. Per forza. Alla Camera la maggioranza ...