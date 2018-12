Fantacalcio | le probabili formazioni del 18° turno di Serie A

Fantacalcio : le probabili formazioni del 17° turno di Serie A : Finita una giornata, eccone subito un'altra. Martedì sera il pareggio del Milan a Bologna che ha chiuso il 16° turno di campionato, sabato alle 12.30 la prima gara, Lazio-Cagliari, del 17°. Si ...

Fantacalcio - Serie A 13^ giornata : le probabili formazioni : Nemmeno il tempo di chiudere il capitolo delle nazionali e già, con gli anticipi di sabato 24, Udinese-Roma, Juventus-Spal e Inter-Frosinone, scatta la 13° giornata della Serie A 2018-2019. Attenzione concentrata sulla sfida a distanza tra la Vecchia Signora e il Napoli, sulle modalità di rientro in corsa di Roma e Inter sullo scontro Champions Lazio-Milan e sul […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 13^ giornata: le probabili formazioni ...

Fantacalcio Serie A - 12^ giornata : ecco tutte le probabili formazioni : Nemmeno il tempo di chiudere il capitolo delle coppe europee e già, con l’anticipo di questa sera Frosinone-Fiorentina, scatta la 12° giornata della Serie A 2018-2019. Attenzione concentrata sul big match di San Siro, Milan-Juventus, che nel posticipo di domenica sera chiuderà la giornata prima della sosta dedicata alla Nazionale di Roberto Mancini. Ricordiamo che la […] L'articolo Fantacalcio Serie A, 12^ giornata: ecco tutte le ...

Fantacalcio Serie A - 12^ giornata : ecco tutte le probabili formazioni : Nemmeno il tempo di chiudere il capitolo delle coppe europee e già, con l’anticipo di venerdì sera Frosinone-Fiorentina, scatta la 12° giornata della Serie A 2018-2019. Attenzione concentrata sul big match di San Siro di domenica sera, Milan-Juventus, ultimo spettacolo prima della sosta per lasciare spazio agli impegni della Nazionale di Roberto Mancini. Ricordiamo che la […] L'articolo Fantacalcio Serie A, 12^ giornata: ecco tutte ...

Fantacalcio - Serie A 11^ giornata : le probabili formazioni : Con il recupero tra Milan e Genoa la classifica della Serie A torna allineata per tutte le compagini a quota 10 gare giocate. Ma già stasera si torna in campo con l’anticipo Napoli-Genoa. Gli impegni certamente non proibitivi per le prime tre della classe potrebbero favorire il turnover, quindi a beneficio dei fantallenatori, e dei […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 11^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A News ...

Fantacalcio - Serie A 11^ giornata : le probabili formazioni : Con il recupero tra Milan e Genoa la classifica della Serie A torna allineata per tutte le compagini a quota 10 gare giocate. Ma già venerdì 2 novembre si torna in campo con l’anticipo Napoli-Genoa. Gli impegni certamente non proibitivi per le prime tre della classe potrebbero favorire il turnover, quindi a beneficio dei fantallenatori, […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 11^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A News ...

Fantacalcio : le probabili formazioni della undicesima giornata di Serie A : L'undicesima giornata di Serie A si apre in anticipo il venerdì con Napoli-Empoli, ore 20.30,. Prima, mercoledì 31 ottobre, il recupero del primo turno di campionato tra Milan e Genoa, che finalmente ...

Fantacalcio - Serie A 10^ giornata : le ultime dalle sedi e le probabili formazioni : A inizio marzo, nell’ultima sfida al San Paolo, Edin Dzeko fu il grande protagonista con una doppietta che portò verso il 4-2 finale per la Roma. Sette mesi dopo, il Napoli targato Ancelotti cerca la rivincita, a pochi giorni dall’impresa sfiorata con il Paris Saint Germain in Champions League. Contro l’asso bosniaco, gli azzurri avranno […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 10^ giornata: le ultime dalle sedi e le probabili ...

Fantacalcio - Serie A 10^ giornata : le probabili formazioni : Nemmeno il tempo di assorbire la tre giorni di coppe europee ed ecco che fantallenatori, e tifosi in genere, sono già immersi nelle ultimissime notizie dalle sedi, utili alla preparazione delle fanta formazioni del weekend. Parliamo della 10° giornata del massimo campionato italiano, in programma tra sabato 27 e lunedì 29 ottobre. Le notizie dai […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 10^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A ...

Fantacalcio - Serie A 9^ giornata : le probabili formazioni : La cosa più bella di ogni pausa del Campionato di Serie A è il giorno in cui i tifosi, e i fantallenatori, possono iniziare a studiare le formazioni per il weekend. E la 9° giornata del massimo campionato italiano, in programma tra sabato 20 e lunedì 22, non sfugge alla regola. Ecco le ultime notizie […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 9^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie ...