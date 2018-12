Fake News | il pericolo di diffondere notizie false da parte dei giornali

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre Fake News : è vero che il caso di Vittorio Di Battista viene censurato? : La maggioranza gialloverde e il governo SalviMaio ci porteranno fuori dall’Europa oppure ci faranno punire dall’Europa perché lo fanno apposta per farci tutta la campagna elettorale per le elezioni europee. Il caso del papà Di Battista è come il caso del papà di Di Maio, ma viene ingiustamente censurato. La legge anticorruzione è pericolosissima, incostituzionale, giustizialista, liberticida. Sarà vero? Questa settimana Marco ...

Manovra - Emma Bonino commossa dopo intervento in Aula? Lei smentisce : “Fake news. Ero un po’ emozionata ed esausta” : “Questa cosa che mi sarei messa a piangere è una vera e propria fake news. Non ho pianto proprio per niente. Mi sono semplicemente un po’ emozionata e mi sono seduta al mio posto, esausta“. Così Emma Bonino ha smentito all’AdnKronos la notizia circolata ieri al termine del suo intervento in Aula. Nel corso della discussione generale sulla Manovra la senatrice ha lanciato un monito al governo e poi, secondo molti, si è ...

Reporter dell'anno con le Fake News : giornalista scoperto e allontanato : Claas Relotius, freelance del Der Spiegel, ha ricevuto diversi premi giornalistici con articoli che poi si sono...

Le Fake News sono redditizie : il caso di Claas Relotius - il giornalista di «Der Spiegel» che si inventava le storie : fake news, le ultime bufale sui migrantifake news, le ultime bufale sui migrantifake news, le ultime bufale sui migrantifake news, le ultime bufale sui migrantifake news, le ultime bufale sui migrantiinventava le storie e i suoi protagonisti. Il pluripremiato giornalista Claas Relotius, 33 anni, ha gettato nel caos la rivista tedesca Der Spiegel, per cui da un anno e mezzo lavorava come redattore (e, prima, per sette anni, come collaboratore ...

Tutte le migliori bufale del 2018 : i trend di un anno di Fake news : La memoria dell’alcolIl ritorno del terracavismoIl pronto soccorso omeopaticoCalamite cancerogeneI gatti prevedono i terremotiLe falsità sul crollo del ponte MorandiViaggi a velocità "curvatura 10" in un paper scientificoL'acqua arricchita di ossigenoKim Kardashian scienziata esperta di BitcoinL'apipuntura, agopuntura con le apiAlfie Evans danneggiato da vaccinoIl riscatto o i video intimi online?Le elezioni politiche pullulano di bufaleLa ...

Ci definiva mafiosi e scrocconi. Bufera Fake News sullo Spiegel : Hanno definito l'Italia in ogni modo, facendole la morale. Non si contano le copertine dedicate agli italiani 'mafiosi', ' scrocconi ', 'aggressivi' e ' ricattatori ', rappresentati come una pistola ...

«Silvio Berlusconi ha avuto un ictus» : la Fake News dopo l'assenza a Porta a Porta : Nella puntata del 18 dicembre a Porta a Porta avrebbe dovuto intervenire anche Silvio Berlusconi , tuttavia il leader di Forza Italia ha disertato l'ospitata nel programma di Bruno Vespa seminando il ...

Fabrizio Corona annuncia : “Berlusconi è in condizioni critiche”. Poi si autosmentisce e accusa : “Sta bene - stufi delle Fake news” : “Silvio Berlusconi è in condizioni critiche, presto tutti gli aggiornamenti su Corona Magazine. Forza Presidente ti siamo vicini!“. Così ha detto Fabrizio Corona in una storia pubblicata mercoledì mattina sul suo profilo Instagram, lanciando quella che si è rivelata essere una notizia falsa. “Breaking news, che succede al Cavaliere?”, titolava sul sito del suo nuovo giornale online The King – Corona Magazine, ...

Schumacher : basta credere alle Fake news! : Oggi basta da un’occhiata ai social per essere presi da disgusto e rabbia. Dovrebbe essere chiaro che le notizie ufficiali su Michael Schumacher arrivano solo ed esclusivamente da Sabine Kehm, sua manager, amica e portavoce della famiglia. In giro è tutto un pullulare di carogne, che giocano in modo sporco con titoli ad effetto su […] L'articolo Schumacher: basta credere alle fake news! sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Costanza Caracciolo già in forma dopo il parto? L’ex Velina smentisce la Fake News - la verità della neo mamma [FOTO] : Costanza Caracciolo non gradisce la fake news che circola sul suo conto dopo la gravidanza, l’ex Velina svela la verità sulla sua forma fisica Costanza Caracciolo ha dato alla luce il 18 novembre Stella. L’ex Velina sui social, a distanza di quasi un mese dal parto, ci tiene a smentire in particolare una fake news che è diventata virale sul suo conto. In un post sponsorizzato di Facebook si pubblicizza ‘il suo segreto per ...

“I carboidrati la sera fanno ingrassare” : tutte le Fake News a tavola : “I carboidrati la sera fanno ingrassare”: quante volte ci siamo sentite ripetere questa frase, rinunciando ad un piatto di pasta a cena. In realtà si tratta di una fake news alimentare. Molti infatti si rifiutano di assumere i carboidrati a cena, con la convinzione che questo favorisca il dimagrimento. In realtà ciò che conta è il condimento che scegliamo per la nostra pasta (o il pane), ma soprattutto la quantità che assumiamo. Una ...

Google senza vergogna continua ad esaltare siti di Fake news : Google senza vergogna continua ad esaltare siti di fake news mettendoli in evidenza su Google news e nel suo famoso motore di ricerca. Quella pubblicata il 16 dicembre è l’ennesima notizia falsa che viene diffusa [...] L'articolo Google senza vergogna continua ad esaltare siti di fake news è stato pubblicato su Pantareinews da Gianni Fiore