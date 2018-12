F1 | Wolff e quel dolce pensiero per Schumacher | parole toccanti quelle del team principal

sportfair

(Di domenica 23 dicembre 2018) Il manager austriaco ha parlato di Michael, sottolineando come manchi moltissimo alMercedes “Schumi è sempre nei nostri pensieri“. Lo dice ildella Mercedes, Toto, parlando del sette volte campione del mondo in un’intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag.Lapresse/Photo4“Michael è sempre presente nella mia vita personale e alla Mercedes. Pensiamo sempre a lui“, ledi. “Per me è il pilota più grande di tutti i tempi, con una personalità incredibile. Manca tanto a tutti noi della Mercedes, come consulente e mentore“., che il 3 gennaio compirà 50 anni, continua nella sua casa sul lago di Ginevra la sua difficile riabilitazione dopo il grave incidente sugli sci avvenuto a Meribel il 29 dicembre 2013. Sulle sue reali condizioni sono finora trapelate poche notizie, nel ...