F1 | per la Ferrari c' è il Tapiro d' Oro

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

Formula 1 - Vettel scrive alla Ferrari : 'Nel 2019 darò tutto per vincere il titolo' : ... cerchiamo di comunicare sempre meglio fra di noi, con fiducia e stima reciproca, aiutandoci in tutto e per tutto...', dice ancora il quattro volte campione del mondo. 'Solo continuando a lavorare ...

F1 - Sebastian Vettel scrive alla Ferrari 'Nel 2019 darò tutto per vincere il titolo' : 'Solo continuando a lavorare insieme come una squadra forte ed unita - dice ancora il quattro volte campione del mondo - possiamo fare il prossimo passo! Per impegno ed entusiasmo siamo una squadra ...

Formula 1 - lettera di Vettel al team Ferrari : 'Nel 2019 darò il massimo per il titolo - ve lo prometto' : ... possiamo dirlo forte: abbiamo dato il massimo e dobbiamo continuare a farlo ! - prosegue il pilota tedesco, quattro volte campione del mondo - Rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di comunicare ...

F1 Ferrari - Brawn : 'Sarà dura per Leclerc - ma ce la farà' : ROMA - Charles Leclerc è il migliore pilota della nuova generazione. È quanto sostiene Ross Brawn, Managing Director della Formula 1. ' Abbiamo perso Alonso, ma l'anno prossimo Leclerc andrà in ...

F1 - Domenicali : «Alonso in Ferrari - perché no?» : ROMA - Un nuovo "matrimonio" tra Fernando Alonso e la Ferrari? Sarebbe una storia di successo. A suggerirlo è uno che a Maranello è stato di casa per parecchio tempo, ossia Stefano Domenicali, che ...

Piazza Affari : giornata nera in Borsa per Ferrari : In forte ribasso il cavallino rampante di Maranello , che mostra un disastroso -2,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrari più ...

Ennesimo premio per la Ferrari 488 Pista : La Ferrari 488 Pista continua a raccogliere importanti riconoscimenti internazionali, ultimo il titolo di “Sportive de l’année” da MotorSport, una delle principali riviste di automobilismo francese. In un testa a testa che la opponeva ad altre 11 vetture sportive sul circuito di Magny-Cours e sulle strade circostanti, la Ferrari 488 Pista ha messo a segno […] L'articolo Ennesimo premio per la Ferrari 488 Pista sembra essere il primo su ...

F1 - ritorno di fiamma tra Alonso e la Ferrari? C’è l’apertura di un ex manager del Cavallino : Stefano Domenicali ha sottolineato come non sia impossibile rivedere Fernando Alonso al volante di una Ferrari Una storia d’amore chiusa in maniera burrascosa, cinque anni in rosso prima di trasferirsi alla McLaren. Fernando Alonso e la Ferrari potrebbero però incrociare di nuovo le proprie strade in futuro, almeno stando a quanto riferito da Stefano Domenicali. Photo4 / LaPresse L’ex team principal della scuderia di Maranello ...

F1 - Vettel : ''Ferrari ha perso il Mondiale a Singapore - non siamo stati bravi'' : ROMA - 'Da Singapore in poi non abbiamo tenuto il passo della Mercedes. Per me quello è stato il momento cruciale, abbiamo perso tranquillità'. C'è parecchio rammarico nelle parole di Sebastian Vettel ...

Schumacher - la Ferrari gli dedica una mostra per i suoi 50 anni : Un'occasione speciale per un campione speciale: Michael Schumacher . Con i 50 anni del 7 volte campione del mondo di Formula 1, il Museo Ferrar i dedicherà una mostra speciale a Michael Schumacher che aprirà il 3 gennaio 2019, proprio in occasione del suo compleanno e durerà per alcuni mesi. "Una ...

Museo Ferrari - dedica speciale a Michael Schumacher : una mostra aperta al pubblico per il 50° compleanno : Michael Schumacher compierà 50 anni ed il Museo Ferrari gli dedicherà una mostra che aprirà il 3 gennaio 2019 Il Museo Ferrari dedica una mostra speciale a Michael Schumacher che aprirà in occasione del suo 50° compleanno, il 3 gennaio 2019. Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Schumacher ha un posto speciale nella storia della Ferrari, che è stata segnata dai suoi tanti ...