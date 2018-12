Everton - Tottenham 6-2 | risultato imbarazzante | non ci sono scusanti

magazinepragma

: 2-1 Spurs. Dele Alli. - LivEchoEFC : 2-1 Spurs. Dele Alli. - CORNERNEWS24 : #Calcio - Premier: Tottenham ne fa 6 all'Everton Con le doppiette di Son e Kane si chiude la 18/a giornata, - fantagazzetta : Euroleghe #Fantagazzetta - Everton- Tottenham, pioggia di bonus: 6-2 per gli Spurs, una manna per il #fantacalcio… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Sconfitta su tutti i fronti per i Toffees tra le mura amiche del Goodison Park:6-2. Embed from Getty Images6-2, LA CRONACA L'avvio di partita è equilibrato, con le due squadre che giocano a specchio e cercano di mettere tutte le proprie qualità offensive in campo. Dopo un'occasione sprecata da Richarlison ad ...