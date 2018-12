Europa unica speranza Parola di Roberta De Monticelli

Huawei : anche in Europa alcune aziende di telecomunicazioni prendono le distanze dal colosso cinese : E’ ormai di quasi un mese fa la notizia che dal governo statunitense, sarebbe arrivato un appello destinato ai principali paesi alleati, Italia compresa, nel quale si sconsigliava l’utilizzo di tecnologie e infrastrutture fornite da Huawei per le telecomunicazioni. Il motivo sarebbe da ricercare nelle preoccupazioni legate alle possibili ingerenze del governo cinese, che potrebbe sfruttare le tecnologie di Huawei per raccogliere ...

DIRETTA/ Sorteggio Uefa Europa League 16mi streaming video e tv : Eintracht unica a punteggio pieno : DIRETTA Sorteggio sedicesimi Europa League, streaming video e tv: Inter, Lazio e Napoli attendono di conoscere i loro avversari nel torneo.

Juve rullo compressore in trasferta : è l'unica imbattuta in Europa nel 2018 : TORINO - La Juventus va a Firenze a caccia del settebello in trasferta. Il blitz al Franchi sarebbe il settimo su 7 partite esterne dall'inizio di una campagna di Serie A che ha già confermato il ...

EFDRR - grande attenzione in Europa sulla comunicazione del rischio : Il Governo svedese ha infatti dedicato al tema una brochure 'If crisis or war comes' inviata a tutte le famiglie in quanto tra la popolazione è diffusa l'idea che il mondo sia poco sicuro a causa dei ...

ASHOKA MODY : LE DEFICIENZE DELLA MONETA UNICA CONTINUANO A PERSEGUITARE L'Europa - : Peggio ancora, portava con sé i semi di una divisione politica. I leader europei andarono avanti senza ascoltare e, nel gennaio 1999, iniziò la tragedia dell'euro. In questa cronaca vivida e ...