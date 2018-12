eSports | le uova di Fortnite potrebbero essere di drago | quando si schiuderanno?

eSports : novità per Fortnite - si riuscirà a volare con i palloncini nella nuova patch? : Sulla sezione notizie di Fortnite è apparsa una grande novità . Infatti, i palloncini di Fortnite stanno per prendere il volo nel battle royale di Epic Games. Il gioco ormai ha raggiunto una popolarità assurda, e continua a evolversi ogni mese, settimana e giorno. Grazie a questa capacità, è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda per molti mesi, e ora va anche sopra grazie a questi nuovi mirabolanti oggetti. I palloncini di Fortnite ci ...

La nuova edizione dell'Italian eSports Open 2018 by Vodafone a Lucca Comics & Games : La nuova edizione dell'Italian Esports Open 2018 by Vodafone è alle porte! Organizzato in partnership con il Festival Lucca Comics&Games, il più importante evento internazionale di esport sul territorio italiano andrà in scena dal 31 ottobre al 4 novembre nel suggestivo scenario della chiesa sconsacrata di San Romano e vedrà i migliori professionisti nazionali e internazionali sfidarsi su 4 tra i più famosi videogiochi.Realizzato in ...